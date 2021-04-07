Российский адмирал считает запоздалым предложение США о демилитаризации Арктики

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике для защиты своих национальных интересов и в ответ на рост активности в регионе США, сообщил "Интерфаксу" во вторник бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал в отставке Владимир Комоедоев.

"Поздновато. Если бы США изначально вели такую политику.... А сейчас Россия уже реагирует на действия американцев, причем в своём секторе", - сказал Комоедов.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, который заявил, что США следят за действиями РФ в Арктике, а сам регион должен оставаться демилитаризованным.

"Хочется порадоваться, что США демонстрируют мудрость и миролюбие, но они нас не раз обманывали, в том числе по расширению НАТО на восток. Думаю, что в Арктике России следует держать ухо востро и развивать военную инфраструктуру в необходимом объеме. Арктика - это колоссальные запасы природных ископаемых", - сказал Комоедов, который в 1997-1998 годах был первым заместителем командующего Северным флотом РФ.

"Это не значит, что в Арктике мы будем стремиться к эскалации, но оборона на этом направлении должна быть обеспечена на достаточном уровне", - сообщил он.

Бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко заявил "Интерфаксу" во вторник, что Россия развивает военную инфраструктуру в Арктике не нарушая международного права.

"Существует международное морское право. Есть прибрежные воды, есть морская граница, есть экономическая зона. Мы там присутствуем на законных основаниях", - сказал Кравченко.

"Мы развиваем военную инфраструктуру в Арктике для защиты своих национальных интересов. Именно по этой причине Северный флот наделен статусом военного округа", - сообщил адмирал.

"Пожелания США понятны, но и у России есть свои законные интересы - Северный морской путь. Оповещайте, запрашивайте у России и проходите. Северный морской путь открыт для гражданского, но не военного судоходства", - сказал он.

По словам Кравченко, военная активность в Арктике в последние годы выросла.

"Прежде всего, туда стремятся Великобритания и США, Норвегия и Китай. Многие хотят в Арктику. Мы там более-менее обустроились и все сразу захотели закрепить в Арктике свои интересы", - сказал адмирал.

26 марта главком ВМФ РФ Николай Евменов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского флота три атомные подводные лодки всплыли с проломом полутораметрового льда по единому замыслу в назначенное время в районе радиусом 300 метров. По словам Евменова, два истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 отработали полет в приполярном районе с дозаправкой в воздухе с прохождением географической точки Северного полюса в прямом и обратном направлении.

27 марта Кравченко назвал эти маневры сигналом для США.

"Северный полюс - самое удобное место по дальности стрельбы баллистической ракетой. Ракета в воздухе летит намного меньше чем, когда стрельба ведется с другого места. Потенциальному противнику остается меньше времени для принятия решения на ответный удар. Очевидно, что была цель показать американцам, что мы можем это делать. Не только одна наша атомная подводная лодка эпизодически может всплыть и проломить лет, а сразу три и одновременно. Американцы и англичане не могут пока по своим техническим характеристикам проламывать лед так, как сделали наши подводные лодки", - сказал тогда Кравченко.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне.

20 сентября прошлого года пресс-служба Северного флота сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля новых систем ПВО дальнего действия С-400 (концерн ВКО "Алмаз-Антей"). На С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный. Ранее полк был вооружен системами ПВО С-300.

Ранее командующий Северным флотом сообщил, что российские военные развернули в Арктике на архипелагах Новосибирские острова и Земля Франца-Иосифа береговые ракетные комплексы "Бастион" для прикрытия Северного морского пути.

Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов.

Северный флот РФ проводит испытания новых гиперзвуковых ракет "Циркон". Госиспытания "Циркона" завершатся в этом году, серийные поставки в Вооруженные силы РФ запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В декабре 2019 года на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что Россия против присутствия иностранных военных кораблей на Северном морском пути.

"На сегодняшний день наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить безопасность судоходства в акватории Северного морского пути, в связи с чем необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет", - сказал он. Герасимов назвал Северный морской путь "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией".