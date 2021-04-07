Генсек НАТО сообщил Зеленскому об обеспокоенности российской военной активностью

Брюссель. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство в связи с перемещениями российских военных близ украинской территории.

"Я позвонил президенту Зеленскому, чтобы выразить серьезное беспокойство в связи с российской военной активностью на Украине и близ украинских границ, а также - в связи с нарушениями прекращения огня (на востоке Украины - ИФ). НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, мы по-прежнему нацелены на близкие партнерские отношения", - написал он в своем твиттере.

В последние дни официальные лица из США и европейских стран неоднократно выражали обеспокоенность обстановкой в Донбассе и сообщениями о передвижениях российских военных около границы с Украиной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а по территории своей страны ее подразделения перемещаются в тех районах, где это нужно военным.

В ходе общения с журналистами в понедельник была поднята тема публикаций о том, что российские военные "передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами". В связи с этим Пескова спросили, "почему российская армия стала такой "стеснительной" на российской территории и не получится ли так, что (военные) могут заблудиться как в 2014 году".