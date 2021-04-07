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Российская газета

Popular Science: "Охотник" изменит тактику применения авиации

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Источник изображения: rg.ru

Летчики, пилотирующие истребители, возьмут на себя функцию контроля за беспилотниками. Дроны станут важной частью войн будущего, и значительная роль в этом принадлежит российскому С-70 "Охотник".


К этому выводу пришел военный обозреватель Popular Science Келси Атертон. Он пишет, что когда Россия поставит на вооружение тяжелые ударные беспилотники С-70, то несмотря на то, что атакуемые цели будут выбирать летчики Су-57, бомбы будут сбрасывать дроны. "Использование боевого беспилотника для увеличения мощности и пределов видимости истребителя при сохранении за пилотом принятия решений распространяется в военной сфере все больше", - пишет он.

Напомним, в Объединенной авиастроительной корпорации ранее заявили, что "Охотник" будет поражать цели в рамках сетецентрического взаимодействия с истребителем пятого поколения Су-57. Несмотря на то, что командование возложат на пилотируемый аппарат, беспилотник сможет решать полный комплекс задач.

Автор публикации говорит о том, что тандем Су-57 и Су-70 - первый в своем роде в российской армии. И одна эта пара потенциально может заменить пилотируемые эскадрильи. Это приведет к тому, что Россия изменит тактику применения авиации как на тактическом, так и на стратегическом уровне .

Военный эксперт подчеркивает, что "Охотник" может нести больше вооружения, нежели его американский "коллега" - модульный разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Он упоминает испытания "Охотника" в январе этого года, в ходе которых подтвердилась возможность поражения целей высокоточными боеприпасами.

К концу этого десятилетия могут появиться отряды роботов, которые будут работать под наблюдением людей и автоматически сканировать цели внизу. А затем сверяться с пилотом, прежде чем применять вооружение, заключает эксперт.


Майя Бирюкова

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