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Российская газета

Авианосец "Шаньдун" показали изнутри

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Китайское телевидение опубликовало интересный репортаж с борта авианосца "Шаньдун".

Это первый подробный рассказ о жизни огромного корабля. Показаны взлеты палубных истребителей, работа зенитных систем - в частности, в кадр попали эффектные разрывы ракет малого радиуса действия. Съемочная группа побывала в огромном ангаре под палубной, где моряки показали цепи, которыми самолеты крепятся к палубе, и на мостике. Штурвал 315-метрового авианосца маленький, как у спорткара.

В сюжете показаны рубка связистов, корабельное "интернет-кафе" - откуда, если оперативная обстановка позволяет, можно отправить весточку родным, - библиотека, супермаркет и, конечно, камбуз.

"Шаньдун" - второй авианосец ВМС НОАК и первый, построенный в Китае. Проект советский, 1143.5, но со значительными нововведениями. Демонтировано тяжелое вооружение, уменьшен "остров", взамен появились дополнительные емкости для авиатоплива, боеприпасов и площадь для восьми самолетов и вертолетов. На корабле установлен модернизированный радар с АФАР.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Тип 001А
Проекты
Авианосец
АФАР
ИТ
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