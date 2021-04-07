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ЦАМТО

ВВС Израиля получили новый разведывательный самолет "Орон"

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Разведывательный самолёт Oron
Разведывательный самолёт Oron.
Источник изображения: defence-blog.com

ЦАМТО, 6 апреля. Министерство обороны Израиля 4 апреля объявило о прибытии на авиабазу "Неватим" первого разведывательного самолета "Орон".

Оборудование для платформы создано Департаментом оборонных исследований и разработок (DDR&D) Министерства обороны Израиля совместно с ВВС Израиля, управлением разведки и ВМС Израиля.

Генеральным подрядчиком проекта разработки была выбрана компания Israel Aerospace Industries (IAI). Оборудование для самолета разработано с учетом опыта, наработанного МО и ВС Израиля в ходе конфликтов. Он будет оснащен алгоритмами обработки информации, основанными на передовых методах работы с данными и технологиях искусственного интеллекта. Самолет позволит ВС Израиля сохранить свое превосходство в разведке перед лицом возникающих угроз. Использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволит создать эффективную автоматизированную систему обработки данных, которая будет генерировать оперативную информацию в режиме реального времени, повышая эффективность ВС Израиля при проведении боевых операций.

"Орон" основан на платформе Gulfstream G550, отличающейся высокими летно-техническими характеристиками и низкими эксплуатационными расходами. Самолет будет оснащен новейшими датчиками, включая РЛС производства IAI.

Установленные системы позволят ЦАХАЛ в режиме реального времени получать большой объем разведданных в сложных погодных условиях при любой видимости в мирное время и в ходе конфликтов.

Самолет войдет в боевой состав 122-й разведывательной эскадрильи "Нахшон". В настоящее время в состав этого подразделения входят самолеты ДРЛОиУ G-550 "Эйтам" и радиоэлектронной разведки G-500 "Шавит", которые также используются в разведывательных целях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Компании
General Dynamics
IAI
Проекты
AI
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