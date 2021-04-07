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Российская газета

Подрыв американского Humvee в Ираке показали на видео

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Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось видео, на котором с близкого расстояния запечатлен момент подрыва американского Humvee.

В пояснении к ролику, размещенному на YouTube, говорится, что съемки были сделаны еще в 2005 году, однако видео обнародовано лишь недавно.

На нем показано, как бронированный армейский внедорожник медленно подъезжает к подозрительному бесхозному легковому автомобилю и осторожно выталкивает его с проезжей части. Первые секунды ничего не происходит. Но когда безхозная легковушка оказывается на обочине, обе машины накрывает огненно-дымный шар.

После взрыва американским морпехам приходится быстро выгружать из пострадавшего армейского броневика боеприпасы и вооружение, пока до них не добрался огонь.

В пояснении к видео говорится, что в Ираке множество машин оказываются на проезжей части и представляют угрозу как потенциально заминированные объекты. Их необходимо убирать с дороге даже в том случае, если в авто нет бомб, потому что позднее повстанцы могут заложить в них взрывные устройства.

При этом не всегда есть время и возможность ждать специалистов по разминированию, чтобы они проверили подозрительную машину. Это может помешать в выполнении задач по патрулированию местности. Видимо, по этой причине морпехи решили освободить дорогу своими силами.

Также отмечается, что, по всей видимости, подрыв был осуществлен по беспроводной связи, и хотя взрыв выглядел достаточно эффектно, ни один морской пехотинец не пострадал. Уцелел даже водитель Humvee, толкавшего заминированный автомобиль. Правда сам армейский внедорожник все же был потерян.


Михаил Русин

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Страны
Ирак
США
Продукция
HMMWV
Проекты
ИТ
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