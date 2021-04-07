Более 30% россиян заявили о желании полететь в космос

В России 31% граждан мечтает о полете в космос, причем чаще других об этом задумываются программисты, аналитики, инженерно-технические работники и менеджеры по закупкам. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого опубликованы 6 апреля.

Согласно опросу, проведенному в преддверии Дня космонавтики среди 5 тыс. респондентов, отправиться в космос больше хотят мужчины, чем женщины (38 и 24% соответственно). Также о полете к звездам чаще задумываются люди с большим доходом. Так, среди опрошенных с доходом ниже 30 тыс. рублей желающих покорить космическое пространство оказалось 25%, а среди тех, у кого доход превышает 80 тыс. рублей? ― 36%.

Кроме того, по данным опроса, увидеть Землю с орбиты своими глазами хотят 35% респондентов младше 34 лет и 22% старше 45 лет. Помимо этого выяснилось, что больше всего отправиться в космос хотят инженерно-технические работники и программисты (по 46%), а также аналитики (45%), менеджеры по закупкам (44%), квалифицированные рабочие (38%) и системные администраторы (37%). При этом среди операторов call-центра, менеджеров по логистике и водителей лишь по 24% желают полететь к звездам, среди юристов и HR-менеджеров ― по 23%, а медсестер ―14%.

Ранее в этот день стало известно, что российская частная компания «КосмоКурс», которая намеревалась создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, закрывается.

По словам гендиректора компании Павла Пушкина, организация не смогла согласовать требования к проекту космодрома с местными властями, а также не смогла получить от Минобороны необходимую нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

В начале марта сообщалось, что специалисты начнут строительство первого отеля в космосе в 2025 году. Уточнялось, что отель будет рассчитан на 400 человек. Он получит название Voyager Station, его разработкой занималась компания Orbital Assembly Corporation. Завершение строительства ожидается уже в 2027 году.

Также указывалось, что космическая станция будет выполнена в виде большого круга и будет вращаться, чтобы создать искусственную гравитацию. Отель будет напоминать своими особенностями круизный лайнер, посетителям будут доступны тематические рестораны, кинотеатр, спа-центр и другие удобства.