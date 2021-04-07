Die Welt (Германия): НАТО предостерегает Россию от дальнейшей эскалации на Украине

В беседе с Die Welt неназванный представитель НАТО заявил, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня на Украине, и это якобы привело к гибели украинских солдат. Поводом для обвинений стали передвижения российских войск на российской территории, пусть и недалеко от границы с Украиной.

Киев и пророссийские повстанцы в выходные обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. «НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявил представитель альянса. Ситуация находится под пристальным наблюдением

В связи с передвижениями российских войск недалеко от украинской границы и участившимися случаями нарушения режима прекращения огня в конфликтном регионе в Донбассе НАТО предостерегает Москву от дальнейшей эскалации. "НАТО будет продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы пристально наблюдаем за ситуацией".

"Дестабилизирующие меры со стороны России подрывают все усилия, направленные на деэскалацию в рамках достигнутого 22 июля 2020 года при посредничестве ОБСЕ соглашения о прекращении огня".

Представитель НАТО отметил в беседе с Die Welt, что союзники еще 1 апреля в рамках Североатлантического совета обсудили текущую ситуацию в области безопасности на Черном море. "Союзники разделяют обеспокоенность в связи с масштабной военной активностью России на Украине и близлежащих территориях. Также союзники встревожены тем, что Россия нарушила соглашение о прекращении огня, достигнутое в июле 2020 года, что на прошлой неделе привело к смерти четырех украинских солдат".

Киев и пророссийские повстанцы в прошедшие выходные обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Германия и Франция, занимающиеся в нормандском формате поиском решения украинского конфликта, выразили обеспокоенность в связи с ростом числа случаев нарушения перемирия, после того как ранее ситуация на некоторое время стабилизировалась.

Почти семь лет повстанцы контролируют территории в Донецкой и Луганской областях, расположенных вдоль российской границы. По оценкам ООН, с начала конфликта погибли 13 тысяч человек. Несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, с начала года были убиты по меньшей мере двенадцать солдат ВСУ. За тот же период, по сообщениям сепаратистов, их потери составили 23 человека.

Новый виток эскалации на востоке Украины вызвал обеспокоенность на международном уровне. Вместе с тем, по данным наблюдателей ОБСЕ, нарушений режима прекращения огня все же значительно меньше, чем в прошлом году.

Кристоф Б. Шильтц (Christoph B. Schiltz)