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"Вертолеты России" представили Ансат и Ми-171А2 на выставке INNOPROM в Узбекистане

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

ЦАМТО, 6 апреля. Холдинг "Вертолеты России" представил на открывшейся выставке "INNOPROM. Большая промышленная неделя в Ташкенте" многоцелевые гражданские вертолеты Ансат и Ми-171А2.

Модели вертолетов представлены на стенде Государственной корпорации Ростех.

В ходе выставки вертолеты Ми-171А2 и Ансат осмотрел министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков. С летно-техническими характеристиками российских машин его ознакомили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и и.о. заместителя генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам гражданской вертолетной техники Юрий Мацегор.

В Российской Федерации Ансат активно эксплуатируется в качестве "воздушной скорой", являясь одним из основных вертолетов санитарной авиации. Вертолеты Ансат несут службу по спасению людей более чем в 10 субъектах РФ, география их применения постоянно расширяется. В рамках программы развития санитарной авиации, которая реализуется в России с 2017 года, было поставлено уже более 30 вертолетов Ансат.

Медицинское оснащение Ансата регулярно дополняется: в 2020 году для использования на вертолете был одобрен новый медицинский модуль с упрощенной системой загрузки пациентов, а также кювез для перевозки новорожденных и инфекционный бокс, позволяющий безопасно транспортировать пациентов с COVID-19.

Ми-171А2 эксплуатируется в России крупнейшим оператором вертолетной техники – авиакомпанией UTair, выполняющей на нем транспортные перевозки. Первым зарубежным эксплуатантом Ми-171А2 стала Республика Казахстан. Кроме того, сертификат вертолета был валидирован авиационными властями Южной Кореи, Индии и Колумбии, ведется работа по валидации в КНР, Бразилии, Мексике, Перу и других странах. В зависимости от потребностей эксплуатанта Ми-171А2 может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров в любое время суток при температурах от -50 до +50 град. С.

Вертолет Ми-171А2 оснащен новейшими двигателями ВК-2500 с улучшенными эксплуатационными характеристиками, которые дают принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Благодаря более эффективному Х-образному рулевому винту, новому несущему винту с композитными лопастями, а также усовершенствованному аэродинамическому профилю показатели крейсерской и максимальной скорости Ми-171А2 относительно серийно выпускаемых вертолетов типа Ми-8/17 возросли на 10%, а грузоподъемность – на 25%.

Применение на вертолете Ми-171А2 цифрового комплекса бортового оборудования КБО-17-1, выполненного по принципу "стеклянной кабины", позволило сократить состав экипажа до двух человек. Использование видеокамер улучшило обзор при проведении работ с внешней подвеской. Безопасность полетов была повышена за счет применения современных систем предупреждения столкновения с землей, другими воздушными судами и препятствиями на пути следования вертолета.

Пресс-релиз АО "Вертолеты России" размещен на сайте ГК "Ростех".

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