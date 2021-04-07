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Российская газета

Ударные вертолеты Ка-52 перебросят на учения в Абхазию

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Источник изображения: rg.ru

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" будут переброшены в Абхазию для проведения плановых тактических учений. Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, "Аллигаторы" на маневрах окажут авиаподдержку мотострелковым подразделениям российской военной базы Южного военного округа.

"Звенья вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО округа нанесут поражение условному противнику на переднем крае вдоль береговой лини Черного моря, а также обеспечат прикрытие разнородных подразделений в учебном бою", - рассказал Астафьев.

В ходе контрольной проверки войск за зимний период будет отработано применение межвидовых подразделений российской военной базы ЮВО в Абхазии и вооруженных сил закавказской республики.

По его словам, по плану маневры пройдут в апреле на полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу в условиях горно-лесистой местности и морского побережья.

Всего к учениям привлекут около 1,5 тысяч военнослужащих округа. Кроме того, на них будет задействовано свыше 500 единиц боевой и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Астафьев отметил, что контрольная проверка войск округа за зимний период проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова. В проверке будут участвовать войска всех объединений округа, а также Черноморский флот и Каспийская флотилия.


Александр Степанов

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