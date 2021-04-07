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ЦАМТО

В РВСН завершилось масштабное учение с Барнаульским ракетным соединением

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 6 апреля. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проведено командно-штабное учение с Барнаульским ракетным соединением.

Подразделения соединения продемонстрировали не только высокий уровень подготовки, но и возможности современной и перспективной техники по решению многоплановых задач на полевых позициях, слаженность действий личного состава и органов военного управления, а также организацию всех видов обеспечения.

Всего к учению привлекались более 3 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 ед. техники.

Мобильные ракетные комплексы "Ярс", рассредоточиваясь в густых лесных массивах на огромных площадях, совершали интенсивные маневренные действия. Перед соединением и воинскими частями РВСН ставились сложные задачи с учетом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В ходе учения ракетные полки, воинские части обеспечения и охраны отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решали задачи вывода на маршруты боевого патрулирования ракетных полков, отрабатывали совместные задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической защиты.

Подразделения РВСН совершенствовали практические действия противодиверсионных групп по обнаружению и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований. Инженерные подразделения выполняли задачи по разведке маршрутов движения колонн, в том числе с применением современной техники.

В ходе учения стратегические ракетчики применили современные образцы специальной инженерной и разведывательной техники такие, как боевые противодиверсионные машины (БПДМ) "Тайфун-М", машины дистанционного разминирования "Листва", машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ и авторазливочные станции АРС-14КМ.

С помощью БПДМ "Тайфун-М" проводилась разведка маршрутов боевого патрулирования. Для обнаружения условных диверсионно-разведывательных формирований на дальних подступах к полевым позициям применялись беспилотные летательные аппараты.

Для прикрытия позиционного района дивизии и ведения воздушной разведки в ходе командно-штабного учения задействовались вертолеты Ми-8 Воздушно-космических сил.

Беспрепятственное движение колонны подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" с установленным скоростным режимом обеспечивала машина дистанционного разминирования "Листва", предназначенная для обнаружения и уничтожения минно-взрывных устройств.

С помощью авторазливочных станций АРС-14КМ была создана непроницаемая аэрозольная завеса для скрытого перемещения подразделений РВСН. Кроме того, подразделения РХБ защиты выполнили задачи по определению условно зараженного участка местности с применением современных машин радиационной, химической и биологической разведки.

В созданной обстановке личный состав соединений и воинских частей РВСН подтвердил высокий уровень выучки и готовность практически выполнить поставленные задачи, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.

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