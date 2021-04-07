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Российская газета

Фрегат "Маршал Шапошников" впервые применил ракету "Калибр"

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

В ходе испытаний фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" впервые выстрелил крылатой ракетой "Калибр" из акватории Японского моря.

- Ракета пролетела более 1000 километров, в заданное время прибыла на полигон в районе мыса Сюркум и поразила береговую мишень, - сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что это первое применение кораблем нового оружия по наземной цели.

"Маршал Шапошников" - первый БПК проекта 1155, расширивший в ходе модернизации свои возможности настолько, что был переквалифицирован во фрегат. Он стал универсальным кораблем, способным одинаково эффективно бороться с надводными, подводными и сухопутными целями. Для этого на "Шапошников" установили две универсальные пусковые установки для 16 крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" (а в перспективе и "Циркон"). Также корабль получил ракетный комплекс "Уран", новую артиллерию и систему управления ей, системы навигации, связи и радиоэлектронной борьбы.

Возвращение обновленного корабля в боевой состав ТОФ запланировано до конца 2021 года. В ВМФ России служат еще два БПК проекта 1155. "Адмирал Виноградов" с Тихоокеанского флота - следующий в очереди на модернизацию.


Антон Валагин

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