Popular Mechanics сравнил "Бурлак" с "Арматой"

В США заинтересовались российским проектом "Бурлак".

В публикации Popular Mechanics эта машина называется "секретным" и "загадочным" танком. При этом он сравнивается с "Арматой".

В частотности, отмечается, что "Бурлак", разработанный на основе прошлых советских и российских танковых технологий обладает многими преимуществами "Арматы", но при этом дешевле и проще в производстве. Такая машина была бы "грозным противником для сил НАТО".

В публикации говорится, что "Бурлак" является "интересным компромиссным проектом", который использует возможности старых танков и имеющиеся у России танковые технологии для производства машины, которая почти не уступает по качеству "Армате".

Как пишет издание, у "Бурлака" имеется новая танковая башня и модифицированное шасси танка Т-80. Башня танка имеет дополнительное бронирование в передней части. При этом "Бурлак" может быть оснащен системой активной защиты. А использование шасси танка Т-80 делает его доступным и простым в производстве.

"Бурлак так же хорошо вооружен, а низкая стоимость, безусловно, делает его привлекательным", - заключает Popular Mechanics.

Михаил Русин