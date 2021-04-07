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Российская газета

Popular Mechanics сравнил "Бурлак" с "Арматой"

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Источник изображения: Алексей Филиппов/ РИА Новости

В США заинтересовались российским проектом "Бурлак".

В публикации Popular Mechanics эта машина называется "секретным" и "загадочным" танком. При этом он сравнивается с "Арматой".

В частотности, отмечается, что "Бурлак", разработанный на основе прошлых советских и российских танковых технологий обладает многими преимуществами "Арматы", но при этом дешевле и проще в производстве. Такая машина была бы "грозным противником для сил НАТО".

В публикации говорится, что "Бурлак" является "интересным компромиссным проектом", который использует возможности старых танков и имеющиеся у России танковые технологии для производства машины, которая почти не уступает по качеству "Армате".

Как пишет издание, у "Бурлака" имеется новая танковая башня и модифицированное шасси танка Т-80. Башня танка имеет дополнительное бронирование в передней части. При этом "Бурлак" может быть оснащен системой активной защиты. А использование шасси танка Т-80 делает его доступным и простым в производстве.

"Бурлак так же хорошо вооружен, а низкая стоимость, безусловно, делает его привлекательным", - заключает Popular Mechanics.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-80
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