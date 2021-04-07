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Российская газета

Видео: системы ПВО отразили ракетный удар условного противника

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В Астраханской области на полигоне Ашулук боевые расчеты новейших систем ПВО Западного военного округа в ходе учения отразили ракетные удары условного противника. На представленном видео можно понаблюдать за боевыми пусками зенитных управляемых ракет по целям, которые имитировали самолеты и крылатые ракеты "неприятеля".

Как сообщили в пресс-службе ЗВО, в Астраханской области заступили на боевое дежурство военнослужащие из Ленинградской области - расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 ПМ2 "Фаворит", С-400 "Триумф" и боевых машин "Панцирь-С". Они совершили марш на временные позиции по "зараженной" местности, провели комплекс мероприятий по дегазации и маскировке техники, отразили ракетно-авиационный удар в условиях воздействия активных шумовых помех.

Но главное действие учения - противовоздушный бой с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. Всего использовали 10 высокоманевренных ракето-мишеней, имитирующих современные и перспективные средства воздушного нападения. Они двигались на различных высотах и скоростях.

Объективные средства контроля зафиксировали поражение всех целей. В места постоянной дислокации военнослужащие ЗВО вернутся в середине апреля.


Светлана Цыганкова

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