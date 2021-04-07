CNN заявил о «беспрецедентной военной мощи» России в Арктике

Россия наращивает беспрецедентную военную мощь в Арктике, а также испытывает в регионе новейшее вооружение, заявила американская телекомпания CNN.

Утверждается, что Россия намерена таким образом обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути.

Телеканал изучил спутниковые снимки арктического побережья, сделанные американской компанией Maxar Technologies, из которых следует, что Россия укрепляет здесь аэродромы и военные базы, а также стягивает военную технику и истребители.

«Очевидно, что в Арктике мы сталкиваемся с военным вызовом со стороны России», — заявили журналистам в Госдепартаменте США.

Помимо этого спутники сняли новые радиолокационные станции недалеко от Аляски, авиабазы в районах Крайнего Севера.

Источники телеканала в Пентагоне заявили об опасениях властей США, что новые базы и вооружения могут использоваться Москвой не только для законной защиты границ страны, но и для установления фактического контроля над всеми районами Арктики.

Ранее, 5 апреля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты следят за активностью России в Арктике и намерены отстаивать национальные интересы в этом регионе.

10 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. При этом он указал, что Россия и США в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.