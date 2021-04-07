WSJ: в США утилизируют применявшиеся для наблюдательных полетов над Россией самолеты

Представитель ВВС США сообщила, что в наличии двух самолетов OC-135B больше нет необходимости

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Американские военные приняли решение разобрать на запчасти самолеты, которые ранее, согласно условиям международного Договора по открытому небу (ДОН), применялись США для проведения наблюдательных полетов над Россией. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, в связи с этим "возникают вопросы относительно планов президента [США Джо] Байдена по возвращению" в ДОН. Решение выйти из соглашения приняла предыдущая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом.

Представитель ВВС США сообщила, что в наличии двух самолетов OC-135B больше нет необходимости. Их в ближайшие месяцы отправят на авиабазу в штате Аризона, где находится свалка авиационной техники. Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец от штата Небраска Дон Бэкон сообщил изданию, что обслуживание самолетов обходится слишком дорого. "После доставки на свалку их разберут на запчасти и разрежут на металлолом", - добавил законодатель.

В материале приводятся слова представителя Совета национальной безопасности Белого дома относительно возможности возвращения США в ДОН. "Мы примем решение в нужное время, оно не связано с запланированными действиями, касающимися устаревающей техники", - сказал он.

Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл заявил журналистам газеты, что США могли бы вернуться в ДОН, несмотря на утилизацию самолетов. По словам эксперта, американские специалисты могут находиться на борту самолетов союзников. "Мы можем взаимодействовать с союзниками в рамках совместных миссий, как мы делали в прошлом при облете территории России", - отметил Кимболл.

Как говорится в публикации, бывшие сотрудники администрации Трампа выразили уверенность в том, что США не нуждаются в облете российской территории в свете совершенствования спутников. Источники уточнили, что администрация Трампа в прошлом году предлагала отдать указанные самолеты союзникам, однако они не проявили интереса.