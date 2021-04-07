Завершилась экспедиция «Умка-2021»

«Арктический фитнес» вместо реальной боевой подготовки

26 марта главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ о комплексной арктической экспедиции «Умка-21»: впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности. Предусмотрено 43 мероприятия, в экспедиции задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.

Кадры этого доклада увидела вся страна. Далее было видео Минобороны о групповом одновременном всплытии трех атомных подлодок, после чего началось уже привычное ликование в СМИ.

И в отчетах, и в их освещении было много лукавства. «Нет аналогов в истории», о чем публично заявлялось, относится только к ВМФ РФ и СССР. Первое всплытие трех ПЛА у американцев состоялось еще в 1986 году, причем на Северном полюсе, в рамках учений ICEX 86. ВМС США и Великобритании регулярно, примерно раз в два года проводят специальные учения в Арктике с начала 80-х годов с групповым применением ПЛА и массовыми торпедными стрельбами, доходящими до двух десятков пусков только на одну лодку.

Например, в ходе учений ICE 2003 ПЛА ВМС США «Коннектикут» в течение двух недель выпустила 18 торпед Mk48, причем с их последующим подъемом. На этом фоне один торпедный выстрел на «Умке-2021» – это просто профанация настоящей боевой подготовки, что только подчеркивает всю безоружность нашего подплава подо льдом сегодня.

Совместное всплытие и действия двух устаревших атомоходов и новейшего стратегического ракетоносца «Князь Владимир» означают еще один крайне неприятный факт – противник гарантированно взял контакт, длительно отслеживал и записывал шумы новейшего атомохода ВМФ.

“ Когда официально заранее объявляется проведение специальных торпедных стрельб в Норвежском море, возникает вопрос: неужели непонятно, что там наши подлодки уже будут встречать? ”

Наличие в одном районе трех наших атомоходов – шикарная добыча для «охотников-убийц» ПЛА ВМС США. В районе действовала как минимум одна такая американская ПЛА, вероятно также участие атомохода Великобритании. И именно показуха в мероприятиях «Умка-2021» фактически исключила возможность скрытных действий «Князя Владимира».

В боевой обстановке одна подлодка ВМС США была в состоянии с высокой вероятностью потопить все три атомохода ВМФ РФ, включая новейший «Князь Владимир», до сих пор не имеющий эффективных средств противоторпедной защиты – скажем, антиторпеды «Ласта», положенные ему по проекту.

Также имеется высокая вероятность применения противником в районе учения ВМФ РФ быстро развертываемых средств освещения подводной обстановки СОПО, ибо их использование – реальность уже с конца 80-х годов, в том числе и подо льдом, с тяжелых подводных аппаратов. Ничего подобного у нас нет и не планируется.

Более того, эти новые средства поиска часто даже не воспринимаются как угроза. Когда официально заранее объявляется проведение специальных торпедных стрельб в Норвежском море, возникает вопрос: неужели непонятно, что там наши подлодки уже будут встречать? И ПЛ ВМС НАТО, и развернутые средства СОПО, и разведка?

При этом ситуация совсем не безнадежна. На Западе до сих пор не могут повторить то, что мы выполнили по тематике антиторпед в 1998 году. При этом до сих пор наши подлодки их не получили. У нас были прорывные решения по противоторпедной защите, на голову превосходящие то, что имеется и разрабатывается сегодня на Западе. И это докладывалось ВМФ весной 2013 года и вызвало очень большой интерес, однако было похоронено интригами в промышленности.

У нас нет технических проблем иметь достойное подводное оружие и средства противодействия ему, но у нас есть крайне серьезные организационные проблемы. И первым шагом к их решению должно быть только честное и ясное их осознание. А также проведение необходимого объема испытаний и специальных учений в условиях, реально приближенных к боевым.

Завтра наши корабли и подлодки пойдут в бой, и что с ними будет – Цусима или Чесма, зависит от того, что мы сделаем сегодня.

Максим Климов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (875) за 6 апреля 2021 года