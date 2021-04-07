Альтернативы для «Варана»

Когда в России появится новый авианосец и каким ему быть

После фактического уничтожения Черноморского кораблестроительного завода (ЧСЗ) в Николаеве, который в советские годы являлся одним из ведущих в мире производителей крупнотоннажной морской техники и по уровню механизации и занимаемой территории превосходил все европейские верфи, строительство авианосного флота в СССР было разрушено до основания.

За индийские деньги

Спущенные со стапелей ЧСЗ авианесущие крейсеры проекта 1143 «Кречет» постигла незавидная судьба. Лишь один из построенных в Николаеве авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» находится сегодня в составе ВМФ России.

Авианесущий крейсер «Ульяновск» был разрезан на металлолом, «Варяг» продан Китаю за смешные деньги (25 млн долл.) и отбуксирован в Поднебесную, а тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.4 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» превратился в авианосец «Викрамадитья» индийских ВМС.

“ Наступил период, когда все чаще заявления о ближайших планах строительства нового авианосца звучат из уст авторитетных военных экспертов и военачальников ”

Однако нет худа без добра. Исходя из того, что реинкарнация «Адмирала Горшкова» произошла в Северодвинске, на Севмаше при активном участии Невского проектно-конструкторского бюро нашими кораблестроителями получен уникальный опыт в реализации столь глобальных задач. Мало того, индийский заказ позволил фактически модернизировать российский палубный истребитель МиГ-29К до уровня «4++».

Сегодня МиГ-29К отвечает всем современным требованиям к палубной авиации. Он малозаметен – 20 процентов массы самолета собраны из неметаллических композитных материалов, а для снижения видимости в инфракрасном диапазоне реализована технология «охлаждаемое крыло».

Истребитель оборудован новейшей авионикой, инфракрасным пеленгатором целей, наведением ближних ракет «воздух-воздух» по повороту головы летчика. Новая РЛС «Жук-МЭ», установленная на борту, находит цели на дистанции 200 километров, с ее помощью осуществляется управление наведением корректируемыми бомбами и ракетами средней дальности (110 км).

И хоть МиГ-29К имеет меньшую дальность и грузоподъемность, чем Су-33, он компактнее и благодаря деньгам индусов глубоко модернизирован относительно исходных советских проектов МиГ-29К и Су-33.

Универсальный подход

Исходя из вышеизложенного не за горами и появление нового авианосца в составе ВМФ России. Индия, безусловно, повлияла на то, что силуэт новейшего российского авианосца видится теперь не только во снах патриотов страны и кораблестроителей, мечтающих о возрождении авианосного флота России, но и в реальной перспективе.

Обоснованием необходимости закладки корабля водоизмещением более 45 тысяч тонн в России активно занимаются как раз в Невском проектно-конструкторском бюро (Санкт-Петербург), представившем проекты «Ламантин» и «Варан» (о «Варане» подробно рассказано в «ВПК», №11, 2021), также в Крыловском государственном научном центре (Санкт-Петербург), заявившем о проекте «Шторм».

Эти проекты по сути олицетворяют собой культивируемый ныне революционный подход в кораблестроении, когда формирование корпуса корабля осуществляется модульным методом. Что позволяет обеспечить высокий темп строительства. Но главной отличительной особенностью является многофункциональность и унификация платформы.

Универсальный морской комплекс – иначе не скажешь. На основе проектируемого корпуса можно создать несколько типов больших надводных кораблей, в том числе авианосец, УДК, транспортно-госпитальное судно, а также судно обеспечения арктической зоны.

Фото: google.com

Специализирующееся на нескольких направлениях кораблестроения (авианесущие корабли, большие десантные корабли, корабельные авиационно-технические средства) АО «Невское проектно-конструкторское бюро» является старейшим бюро надводного кораблестроения в России. Именно Невское ПКБ выполнило проект переоборудования ТАВКР «Адмирал Горшков» в авианосец в Северодвинске. Это к тому, что опыт колоссальный. Оно же приняло участие и в создании в Гоа (Индия) наземного испытательно-тренировочного комплекса, подобного существующему в Крыму, оснащенного взлетно-посадочным оборудованием для корабельных самолетов.

Наступил период, когда все чаще заявления о ближайших планах строительства нового авианосца звучат из уст авторитетных военных экспертов и военачальников. Ведь присутствие оперативных объединений России, предназначенных для решения боевых задач на морских и океанских театрах военных действий, продиктовано суровой необходимостью противодействовать планам Вашингтона на абсолютную монополию в Мировом океане.

Протяженность Северного морского пути также не только указывает на необходимость развертывания «быстрых» ледовых аэродромов на всем протяжении шельфа (работа в этом направлении ведется), но и говорит о заинтересованности ВМФ в кораблях с взлетно-посадочными полосами для сохраненной и модернизированной палубной авиации.

Новая стратегия ВВС США в Арктическом регионе, суть которой выражается в усилении ударной мощи истребительной авиации и наращивания сил 3-го авиакрыла 11-й воздушной армии ВВС в Анкоридже (Аляска), вынуждает нас перебрасывать значительные силы в регион. В том числе истребители-перехватчики ТОФ поближе к авиабазе ВВС США «Эльмендорф-Ричардсон». Однако переброска может решить тактические задачи лишь на время. А вот наличие в составе Северного и Тихоокеанского флотов авианосной ударной группы решило бы эту задачу на стратегическом уровне.

Мал, да удал

На проектах авианосцев стоит остановиться подробнее. Предполагается, что полетная палуба авианосца проекта «Шторм» водоизмещением до 100 тысяч тонн будет оснащена четырьмя стартовыми позициями, двумя трамплинами, четырьмя электромагнитными катапультами, аэрофинишером. В составе авиагруппы может разместиться до 90 летательных аппаратов, включая палубную версию истребителя пятого поколения Су-57. Это могут быть тяжелые и легкие истребители, корабельные вертолеты и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Автономность плавания – 120 суток. Дальность плавания за счет атомных реакторов РИТМ-200 (такой же выбрали для ледокола «Арктика») неограниченная. Планируемая скорость хода – 30 узлов. Экипаж предположительно составит четыре-пять тысяч человек.

Проект 11430Э «Ламантин» предполагает строительство авианосца водоизмещением 80–90 тысяч тонн. О нем пока мало что известно.

Что касается проекта «Варан», то корабль значительно меньше по размерам. Его длина почти на 100 метров меньше (250 метров), а водоизмещение – 45 тысяч тонн. По водоизмещению ему соответствуют американские УДК класса America.

Сегодня в составе ВМС США находятся два таких корабля – America и Tripoli. Еще один – Bougainville заложен в 2019 году. Стоимость этих кораблей достигает 3,3–3,4 миллиарда долларов за единицу. Учитывая, что стратегические атомные субмарины проекта «Борей» обходятся России в 14,5 раза дешевле, чем атомные субмарины типа «Колумбия» американским налогоплательщикам, то можно предположить: на деньги, которые Пентагон тратит на один УДК, Россия сможет построить несколько авианосцев.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (875) за 6 апреля 2021 года