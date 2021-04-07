Habertürk (Турция): а если НАТО отдаст Турции этот приказ

Полицейский на фоне турецкого государственного символа во время саммита НАТО в Стамбуле.

Напряженность между Россией и Украиной ставит Турцию перед сложным выбором, пишет автор. Причина — миссия НАТО, руководство которой Турция в начале этого года переняла у Польши и будет осуществлять в течение года. Перебросит ли Турция силы для защиты Украины, которая находится в статусе «партнера НАТО», но не входит в категорию «союзника»?

Напряженность между Россией и Украиной ставит Турцию перед весьма важным и не менее сложным выбором.

Причина - миссия НАТО, руководство которой Турция в начале этого года переняла у Польши и будет осуществлять в течение года…

В этой связи миссия "Объединенной оперативной группы повышенной готовности" (ООГПГ), которая является частью Сил реагирования НАТО, была поручена 66-й механизированной бригаде Турции, дислоцированной во Фракии.

Наряду с 4,2 тысячи военнослужащих 66-й бригады в состав группы также будут входить подразделения из Албании, Венгрии, Италии, Латвии, Черногории, Польши, Румынии, Словакии, Испании, Великобритании и США, при этом общая численность военного персонала достигнет 6,4 тысячи.

Командование осуществляет Турция

Командование этими силами на протяжении года будет осуществлять Турция.

Важна и цель создания этих сил… В первую очередь - предотвращение дестабилизирующих действий России в отношении Украины и Грузии.

В ответ на усиление давления России на Кавказ и Балканы на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году было принято решение создать ООГПГ как оперативную силу реагирования в целях совершенствования потенциала противостояния возможным рискам и угрозам со стороны России, Ближнего Востока и Северной Африки.

В этой связи Турция усилила структуру 66-й бригады, осуществила крупные инвестиции прежде всего в планирование потребностей в области материально-технического обеспечения и боеприпасов, а также модернизировала противотанковые ракетные системы и бронетехнику.

В 2019 году эту группу НАТО возглавляла Германия, а в 2020 году Польша.

5-я статья договора НАТО в силе?

А теперь перейдем к главному вопросу…

Россия в последнее время усилила давление на Украину, и заявления из Москвы показывают, что при необходимости в некоторые регионы могут зайти.

Что сделает НАТО в ответ на такой шаг после Крыма? Опять ограничится дипломатической риторикой и действиями за столом переговоров или же перебросит силы для защиты Украины, которая находится в статусе "партнера НАТО", но не входит в категорию "союзника"?

Еще раз подчеркну здесь момент, требующий особого внимания: Украина - партнер НАТО, но не союзник… Другими словами, не подпадает под пресловутую 5-ю статью договора НАТО и принцип "один за всех, все за одного".

Однако НАТО на каждом шагу говорила о защите территориальной целостности Украины и Грузии, четко заявляла о своей позиции против негативного воздействия на их суверенитет и независимость.

Кроме того, Минская группа, сформированная в 2014 году в рамках ОБСЕ, а также нормандский формат, в который наряду с Россией входят Германия и Франция, также были созданы для предотвращения такого рода действий.

В соответствии с Венским документом ОБСЕ, военная деятельность, в которой участвуют 9 тысяч человек, подлежит уведомлению, а если численность военнослужащих превышает 13 тысяч, необходимо приглашать наблюдателей. Однако Москва не только не соблюдает это, но и проигнорировала 496 нарушений, зафиксированных мониторинговой миссией на украинской границе за один день.

Решительная позиция ЕС

В этой связи на Мюнхенской конференции по безопасности и канцлер Германии Меркель, и президент Франции Макрон, и президент США Байден дали понять, что не будут молчать в ответ на посягательство на территориальную целостность Украины. И недавно даже в очередной раз подтвердили эту решимость.

Турция, хотя и переживает в большинстве случаев проблемы с НАТО и членами альянса в военной сфере на Ближнем Востоке или других регионах, но на Кавказе и в Черном море не продемонстрировала ни малейшего отличия позиции. Действовала сообща с НАТО и на каждом шагу выражала чувствительность относительно Крыма.

Что будет в случае обострения?

Что будет в случае обострения украинского процесса? Ведь буквально на прошлой неделе перехват внезапно активизировавшихся российских самолетов наряду со странами - членами НАТО осуществили истребители военно-воздушных сил, вылетевшие из Турции.

Если Россия зайдет еще на один шаг дальше, что предпримет НАТО?

Что в такой ситуации будет делать Анкара, особенно в период, когда Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО находится под ее командованием?

Для этого будет осуществлена переброска сил, о чем сначала будет принято решение?

Или же НАТО достаточно будет отдать приказ командующему силами реагирования в Брюсселе?

Эти вопросы я задаю отставному послу Таджану Ильдему (Tacan İldem), который много лет успешно представлял Турцию в НАТО.

Он начал с того, что подчеркнул два момента. Прежде всего дипломат напомнил, что Украина является партнером НАТО, но не союзником… Хотя НАТО фиксирует свою чувствительность относительно территориальной целостности Украины, для ее восстановления не перебрасываются силы, а создаются другие дипломатические механизмы. Ильдем подчеркнул, что НАТО не признала аннексию Крыма, но отреагировала на словах.

Поддержка есть, но переброска сил вряд ли возможна

Отметив, что Москва в течение некоторого времени не участвует в формате Россия - НАТО, дипломат продолжил: "НАТО внесла вклад в развитие военно-морских сил Украины и Грузии. Посещала порты. Повысила заметность альянса там. Также содействовала повышению обороноспособности. В 2008 году, во время вмешательства России, Грузия не смогла воспользоваться 5-й статьей НАТО. Однако со стороны союзников по НАТО есть сильная поддержка в виде заявлений. Все это также нашло отражение в декларациях НАТО. Я не думаю, что будет переброска сил…"

Теперь 12 апреля президент Украины будет находиться с визитом в Турции. Предсказать, как будут развиваться события, пока сложно… Однако давайте также не будем забывать о негласном соглашении, действовавшем до сих пор между Турцией и Россией: "Договорились не договариваться…"

Мухаррем Сарыкая (Muharrem Sarıkaya)