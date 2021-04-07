Каждой сестре по ракетной серьге

Пентагон в погоне за гиперзвуком средств не жалеет

ВВС США намерены прекратить работы над одной из ракет воздушного базирования, оснащенной гиперзвуковым планирующим боевым блоком (ББ), которая все еще находится в стадии разработки. Армия и флот продвигают свои планы по использованию гиперзвуковых ракет в качестве нового оружия наземного и морского базирования. ВМС планируют почти удвоить финансирование своей части программы в следующем финансовом году.

Гиперзвук стоит больших денег

ВВС впервые заявили о своем желании прекратить разработку гиперзвукового конвенционального ударного оружия HCSW 10 февраля 2010-го в рамках проекта бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. Lockheed Martin выиграла контракт на разработку HCSW на сумму до 928 миллионов долларов в 2018-м. ВВС получили в общей сложности более 571 миллиона долларов за работы над этой гиперзвуковой ракетой в бюджетах на 2019–2020 финансовые годы. Важно отметить, конгресс также намерен отказаться от программы HCSW или заморозить ее на неопределенное время.

«Финансирование уменьшилось из-за более высоких приоритетов Минобороны и ВВС США по финансированию только одного из двух проектов ВВС по созданию гиперзвуковых прототипов», – объясняется в бюджетном документе ВВС в качестве обоснования. Продолжается полномасштабная разработка оружия быстрого реагирования с воздушным стартом AGM–183A ARRW.

“ В качестве тактического конвенционального оружия ВМС планируют вооружить ракетой CPS четыре подводные лодки с управляемыми ракетами типа Ohio, а также свои будущие ударные подводные лодки типа Virginia Block V ”

В бюджетном запросе ВВС на 2021 финансовый год фигурирует сумма чуть менее 382 миллионов долларов на продолжение работы над ARRW, что почти на 96 миллионов больше, чем они получили ранее. Один из строевых бомбардировщиков B-52 впервые в прошлом году нес во время летных испытаний на пилоне макетный образец ARRW. В настоящее время цели программы на 2021 год – летные испытания прототипа ракеты.

Основное различие между проектами HCSW и ARRW заключается в конструкции безмоторного гиперзвукового планирующего боевого блока. Конструкция HCSW представляет собой коническую конструкцию на основе проекта Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), которую армия и флот разрабатывают для своих программ наземного гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) и морского базирования конвенционального быстрого удара (CPS) соответственно. ARRW будет использовать клиновидный управляемый боевой блок, созданный на основе конструкции, над которой работает Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) в рамках своей программы Tactical Boost Glide (TBG).

Коническая конструкция считается менее рискованной, но и менее привлекательной с точки зрения как маневренности, так и дальности полета, чем ББ клиновидного типа. Оба ББ используют одну и ту же базовую концепцию работы: ракета-носитель разгоняет их до оптимальной скорости и высоты, после чего они скользят по относительно ровной траектории к своим целям на экстремальных скоростях. Как и в случае с ARRW, B-52 также был предназначен для использования в качестве основной стартовой платформы для HCSW.

Одна ракета для всех

«Команда разработчиков HCSW стала пионером в разработке гиперзвуковых технологий и интеграции существующих технологий для использования в различных гиперзвуковых проектах Минобороны, включая программы армии и флота», – сказал порталу Defense News представитель ВВС США Энн Стефанек, отметив, что команда HCSW успешно достигла всех этапов разработки. Эти достижения будут способствовать ускорению создания и демонстрации различных возможностей гиперзвукового оружия в ближайшем будущем.

Намерение ВВС отменить HCSW не снизило интереса армии и флота к конструкции конических планирующих ББ. Как раз наоборот. В бюджетном предложении ВМФ на 2021 финансовый год запрашивается чуть более миллиарда долларов на морскую ракету CPS по сравнению с 512 миллионами долларов в бюджете на 2020 финансовый год. Армия рассчитывает создать совершенно новую статью бюджета для своего гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) и просит чуть более 30 миллионов долларов на финансирование этого проекта в предстоящем финансовом цикле.

ВМС планирует провести одно летное испытание CPS в этом году, за которым, как ожидается, последуют совместные летные испытания с армией в следующем году. Оружие армии и флота будет иметь общую ракету, систему наведения, а также один и тот же конический управляемый боевой блок C-HGB.

В качестве тактического конвенционального оружия ВМС планируют вооружить ракетой CPS четыре подводные лодки с управляемыми ракетами (ПЛАРК) типа Ohio, а также свои будущие ударные подводные лодки типа Virginia Block V, последние из которых будут иметь четыре большие пусковые трубы в рамках интеграции так называемого модуля полезной нагрузки Вирджинии (VPM). Перспективный проект SSG «Подводная лодка с большой полезной нагрузкой» с обычным вооружением потенциально также может нести это оружие. Часть финансирования, которое ВМС заложило для программы CPS в 2021 финансовом году, пойдет на продолжение работы по интеграции ракеты на Virginias Block V.

Армия планирует разместить LRHW на мобильной пусковой установке. Запрос на финансирование этой программы в 2021 финансовом году будет направлен на моделирование, симуляцию и демонстрацию компонентов системы, а цель состоит в том, чтобы начать моделирование интеграции подсистем и технологий компонентов для оптимизации характеристик системы гиперзвукового оружия в этом году.

В то же время, если программа ARRW столкнется с осложнениями и задержками, вполне возможно, что ВВС снова сместят свои приоритеты и используют работу армии и флота над программами CPS и LRHW для разработки временной системы, подобной HCSW. Помимо этого, Lockheed Martin является генеральным подрядчиком как для CPS, так и для LRHW. Она уже оставила дверь открытой для возможного возобновления программы HCSW в будущем.

В целом решение ВВС о прекращении работ по программе HCSW, по крайней мере на время, кажется разумным в свете неоправданного дублирования почти идентичных технически проектов и банального дефицита средств. Тем не менее гиперзвуковое оружие явно остается приоритетом для американских вооруженных сил. Если ARRW столкнется с проблемами или акценты бюджета ВВС снова сместятся, вполне может оказаться, что сообщения о смерти этой конкретной программы гиперзвукового оружия были преждевременными.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (875) за 6 апреля 2021 года