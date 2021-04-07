Гагаринский полет: от первого старта к новому покорению космоса

Выходит в печать первый в 2021 году номер журнала «Воздушно-космическая сфера»

12 апреля исполняется 60 лет эпохальному событию – Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил первый в истории человечества космический полет. Непростая задача – ново и оригинально рассказать об этой памятной и важной для всего мира дате, но редакции журнала повезло: ученые, корреспонденты и художники, предоставившие свои работы в номер, нашли нужные слова и образы.

«Первый полет человека в космос оказал мощное воздействие на СССР и Россию, на все мировое сообщество и продолжает влиять на общественное сознание, развитие науки и техники», – в рукописи статьи «Воздействия первого полета человека в космос на развитие России и человечества» размашистый почерк. И не случайно: доктор философских наук С. В. Кричевский и кандидат социологических наук Л. В. Иванова провели масштабный междисциплинарный анализ и без преувеличения вложили в него душу.

«Он открыл дорогу для космонавтов всех времен и народов, первым пройдя по тому пути, о котором стали мечтать многие». Постоянный корреспондент журнала Н. Л. Бурцева поговорила с летчиками-космонавтами и космонавтами-испытателями, Героями СССР и России и узнала, что означает подвиг Гагарина и его личность для них, следующих покорителей космоса.

Рубрика «Новая космическая эра» открывается беспрецедентным проектом: автор идеи журнала «Воздушно-космическая сфера» доктор технических наук И. Р. Ашурбейли представляет новый узловой модуль «Асгардия» для Международной космической станции. Суть инициативы Асгардии – формирование экономики низкой околоземной орбиты. После завершения эксплуатации МКС узловой модуль «Асгардия» будет функционировать в качестве основного элемента, планируемого «Земного ковчега Асгардии». В статье генеральный конструктор проекта представляет технический обзор узлового модуля и рассказывает о промышленном партнерстве, учреждаемом для его осуществления.

“ Первый полет человека в космос оказал мощное воздействие на СССР и Россию, на все мировое сообщество и продолжает влиять на общественное сознание, развитие науки и техники ”

Как на низкой околоземной орбите, так и в длительных полетах нельзя забывать о насущном. Статья ведущих ученых Института медико-биологических проблем «Вопросы питания в межпланетных космических полетах» подробно описывает новые исследования, позволившие улучшить рацион космонавтов, и намечает пути его совершенствования с учетом дальнейших устремлений человечества в межзвездное пространство.

«Фундаментальные идеи и достижения водородной энергетики – на службу освоения недр Луны» – таково название, а по сути и воззвание российских ученых В. А. Бобина и А. В. Бобиной. Специалисты предполагают, что выяснение возможных мест выхода свободного водорода на поверхность Луны позволит использовать его в качестве топлива для электростанций, двигателей внутреннего сгорания, топливных элементов и ракетных двигателей, а значит – для уверенного присутствия, работы и жизни человека на Луне.

«Что такое иммерсия и почему «сухая»?» – этим вопросом задался наш постоянный корреспондент. Эксперимент Института медико-биологических проблем позволяет понять, как действует на человека невесомость.

Этот уникальный метод исследования уже освещался журналом, однако прорывной – и удавшийся – проект молодого ученого Светланы Лебедевой дает право рассказать о нем в новом ключе: теперь «сухая» иммерсия возможна и для испытателей-женщин.

Может ли статься так, что причина аварии космической ракеты в 1975 году оказалась идентичной причине аварии, произошедшей ровно через сорок лет? Как понимание механизма нивелирования негативных изменений, полученных эмбрионами в космосе, после их рождения на Земле может стать полезным при разработке новых методов поддержания здоровья человека во время длительных космических полетов? Чем, помимо природных взаимодействий, связаны космос и Мировой океан?

Обо всем этом читайте в новом номере журнала «Воздушно-космическая сфера». А главное его украшение – представленные в материале «Конкурс. Мост в космос – стремление вверх» плоды творческой мысли и деятельной работы художников – наших соотечественников и иностранцев. Итоги международного конкурса, посвященного 60-летию полета Ю. А. Гагарина, будут подведены в следующем выпуске – не пропустите!

Кирилл Плетнер

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (875) за 6 апреля 2021 года