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Интерфакс-АВН

Лавров: Россия рассчитывает возобновить "московский формат" по Афганистану

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Гунеев

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - По мере продвижения вперед афганского мирного процесса Москва рассчитывает возобновить "московский формат", объединяющий соседние с Афганистаном государства, ключевые страны региона и США, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс".

"Такой состав позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения на широкой региональной основе. По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что "Индия - важный игрок в деле урегулирования ситуации в Исламской Республике Афганистан (ИРА) и безусловно должна привлекаться к международным усилиям по содействию афганскому национальному примирению".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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