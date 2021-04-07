Лавров: Россия рассчитывает возобновить "московский формат" по Афганистану

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - По мере продвижения вперед афганского мирного процесса Москва рассчитывает возобновить "московский формат", объединяющий соседние с Афганистаном государства, ключевые страны региона и США, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью индийской газете "Хиндустан Таймс".

"Такой состав позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения на широкой региональной основе. По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма", - подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что "Индия - важный игрок в деле урегулирования ситуации в Исламской Республике Афганистан (ИРА) и безусловно должна привлекаться к международным усилиям по содействию афганскому национальному примирению".