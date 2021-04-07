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Планировавшая создать первый в России частный космодром компания закроется

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Источник изображения: Фото: пресс-служба «Роскосмоса» / РИА Новости

Российская частная компания «КосмоКурс», планировавшая создать первый в России частный космодром и многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма в Нижегородской области, закроется. Об этом сообщил гендиректор компании Павел Пушкин, передает РИА Новости.

Как объяснил Пушкин, причиной закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями. Еще одним фактором стала невозможность получить необходимую нормативную документацию от Минобороны для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

Гендиректор добавил, что сотрудникам уже объявили о сокращении. На данный момент в «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники.

Компания «КосмоКурс» была создана для разработки туристических суборбитальных полетов в космос. Она получила лицензию «Роскосмоса» на деятельность в этой сфере, а также заявляла о планах создания космодрома под Нижним Новгородом.


Александра Максимченко

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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