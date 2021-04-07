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Известия.ru

Четвертый корабль проекта «Каракурт» поступит на Балтфлот до конца года

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Источник изображения: Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Осенью нынешнего года ВМФ получит новый малый ракетный корабль (МРК) «Козельск» проекта 22800 «Каракурт». Это четвертый МРК в серии. Он будет нести службу на Балтийском флоте.

Не исключено, что срок может быть сдвинут. Но в любом случае, по словам собеседников издания, ожидается, что ВМФ получит новинку до конца 2021-го. «Козельск» был заложен в 2016 году и спущен на воду в 2019-м.

«Каракурты» — небольшие по размерам корабли водоизмещением 800 т, обладающие внушительным арсеналом: они несут на борту крылатые ракеты «Калибр», 76,2-мм установку АК-176МА, а также могут быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс».

На сегодняшний день в составе ВМФ три «Каракурта» — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово»: они несут службу на Балтийском флоте. Всего же по плану должно быть построено 18 таких кораблей, которые будут поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами.

Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что всего Балтийский флот получит шесть «Каракуртов», причем четыре из них будут оснащены уникальным зенитным комплексом «Панцирь».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не хватало малого: ракетный «Каракурт» отправят на Балтику

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
АК-176
П-800 Оникс
Проекты
22800 МРК
БФ
Калибр КР
ЧФ
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