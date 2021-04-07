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Известия.ru

Мотострелки ЮВО примут участие в тактико-стрелковом многоборье

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Более 1 тыс. мотострелков Южного военного округа (ЮВО) готовятся принять участие в чемпионате Вооруженных Сил России по армейскому тактико-стрелковому многоборью. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.


По его словам, военнослужащие во время соревнований продемонстрируют стрельбу из нескольких видов огнестрельного оружия, метание ножа, гранаты и саперной лопатки, элементы рукопашного боя, оказание первой медицинской помощи условно пострадавшему. Кроме того, им предстоит решать индивидуальные и групповые тактические задачи.

Отмечается, что в ходе тактико-стрелкового многоборья осваиваются разработанные на основе анализа боевого опыта современных вооруженных конфликтов новые способы ведения практического боя, поражение бронетехники и легкобронированных машин условного противника.

22 марта в Центральном военном округе (ЦВО) завершились масштабные учения по противодействию терроризму, в которых приняли участие около 2 тыс. военнослужащих из Поволжья и Сибири.

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