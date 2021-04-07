«Маршал Шапошников» выполнил пуск «Калибра» из акватории Японского моря

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели из акватории Японского моря. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что ракета в расчетное время достигла полигона в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишень. Дальность пуска по цели превысила 1 тыс. км.

В военном ведомстве добавили, что выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что малые ракетные корабли Балтийского флота «Одинцово» и «Советск» отработали запуски крылатых ракет «Калибр» на фоне учений НАТО в регионе. Корабли выполняли пуски ракет по условному противнику на поверхности воды у береговой линии.

В начале февраля атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) Северного флота «Северодвинск» в соответствии с планом боевой подготовки поразил крылатой ракетой «Калибр береговую цель на полигоне в Архангельской области.