Войти
Известия.ru

«Маршал Шапошников» выполнил пуск «Калибра» из акватории Японского моря

309
0
0
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые произвел пуск крылатой ракеты «Калибр» по наземной цели из акватории Японского моря. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что ракета в расчетное время достигла полигона в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишень. Дальность пуска по цели превысила 1 тыс. км.


В военном ведомстве добавили, что выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что малые ракетные корабли Балтийского флота «Одинцово» и «Советск» отработали запуски крылатых ракет «Калибр» на фоне учений НАТО в регионе. Корабли выполняли пуски ракет по условному противнику на поверхности воды у береговой линии.

В начале февраля атомный подводный ракетный крейсер (АПРК) Северного флота «Северодвинск» в соответствии с планом боевой подготовки поразил крылатой ракетой «Калибр береговую цель на полигоне в Архангельской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БФ
Военные учения
Калибр КР
пр. 1155
СФ
ТОФ
Похожие новости
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А