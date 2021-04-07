В РФ закроется частная компания по развитию космического туризма

Российская частная компания «КосмоКурс», которая намеревалась создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, закрывается. Об этом сообщил генеральный директор компании Павел Пушкин, передает во вторник, 6 апреля, «РИА Новости».

«Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», — заявил он.

По словам Пушкина, компания не смогла согласовать требования к проекту космодрома с местными властями, а также не смогла получить от Минобороны необходимую нормативную документацию для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

Работающих на фирме 50 конструкторов ракетно-космической техники уведомили о сокращении за два месяца.

Как отмечает агентство, в «Роскосмосе» в курсе ситуации, которая сложилась вокруг «КосмоКурс» и приняли решение о сохранении коллектива конструкторов.

«Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр «Роскосмоса», о включении в его состав уникального коллектива», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Непосредственно решением проблемы занимается генконструктор России по средствам выведения, замгендиректора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Медведев.

Компанию «КосмоКурс» создали для разработки ракетно-космической техники и предоставления услуг туристических суборбитальных полетов. Она получила лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность. Проект предполагал разработку одноступенчатой возвращаемой ракеты и семиместного космического корабля. Ожидалось, что первый полет будет совершен в 2025 году — длительностью 15 минут, из которых в невесомости туристы будут находиться около пяти минут. Билет ориентировочно должен был стоить $200–250 тыс. Компания планировала проводить до 115 пусков в год, отправляя в путешествие до 700 человек. Ожидалось, что в основном это будут иностранцы.