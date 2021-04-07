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ТАСС

Подлодка "Белгород" будет нести службу на Тихом океане

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Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Архангельской области
Спуск на воду атомной подводной лодки "Белгород" в Архангельской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Она при этом будет способна решать свои задачи в любой точке Мирового океана, сообщил источник

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Атомная подводная лодка специального назначения "Белгород" проекта 09852 после завершения государственных испытаний и передачи Военно-морскому флоту РФ будет нести службу на Тихом океане. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"По предварительной информации, АПЛ "Белгород" после передачи заказчику будет нести службу на Тихом океане, при этом будет способна решать свои задачи в любой точке Мирового океана", - сказал он.

ТАСС не располагает комментарием пресс-службы "Севмаша" (предприятие, где строится "Белгород", входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) на этот счет.

Ранее источник ТАСС сообщил, что госиспытания подлодки "Белгород" начнутся в мае этого года. Другой источник ТАСС сообщал, что помимо ядерных беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" субмарина спецназначения сможет нести атомную глубоководную станцию АС-15.

Первый носитель ядерных подводных беспилотников "Посейдон" - подлодка проекта 09852 "Белгород" - был спущен на воду 23 апреля 2019 года. Первоначально субмарину планировали передать флоту в 2020 году. По имеющимся данным, этого не произошло по причине незавершения программы испытаний, в том числе связанных с пандемией коронавируса.

Согласно действующей госпрограмме вооружений до 2027 года планируется построить три АПЛ спецназначения.

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