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Вестник Мордовии

В ДНР создали максимально защищенный Т-64

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

В прошлом году на параде в Донецке в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был продемонстрирован единственный экземпляр максимально защищенного танка Т-64БВ.

Местные умельцы буквально облепили эту боевую машину контейнерами динамической защиты со всех сторон. Например, "Контакт-1" виден на корме башни.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Интересно, что над моторно - трансмиссионным отделением появился своеобразный экран от ударов сверху.

Вероятно, такие меры предприняты в расчете на то, что американская противотанковая ракета "Джавелин" попадет именно в эту часть "колпака".

Однако, сейчас трудно предположить, насколько действенным окажется такое решение в реальной боевой обстановке, поскольку испытаний никто не проводил. В любом случае, понятно, что этот танк будет более живучим по сравнению со старыми Т-64БВ и Т-72Б.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Правда, неизвестно, сколько их сейчас в ДНР и установили ли на них тепловизоры, без таких приборов боевая ценность даже такой защищённой техники в ночное время существенно снижается.

Роман Ледорубов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Javelin ПТРК
Т-72
Т-72Б
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