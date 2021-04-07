В ДНР создали максимально защищенный Т-64

Источник изображения: vestnik-rm.ru

В прошлом году на параде в Донецке в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был продемонстрирован единственный экземпляр максимально защищенного танка Т-64БВ.

Местные умельцы буквально облепили эту боевую машину контейнерами динамической защиты со всех сторон. Например, "Контакт-1" виден на корме башни.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Интересно, что над моторно - трансмиссионным отделением появился своеобразный экран от ударов сверху.

Вероятно, такие меры предприняты в расчете на то, что американская противотанковая ракета "Джавелин" попадет именно в эту часть "колпака".

Однако, сейчас трудно предположить, насколько действенным окажется такое решение в реальной боевой обстановке, поскольку испытаний никто не проводил. В любом случае, понятно, что этот танк будет более живучим по сравнению со старыми Т-64БВ и Т-72Б.

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Правда, неизвестно, сколько их сейчас в ДНР и установили ли на них тепловизоры, без таких приборов боевая ценность даже такой защищённой техники в ночное время существенно снижается.

Роман Ледорубов