Не хватало малого: ракетный «Каракурт» отправят на Балтику

Четвертый корабль серии 22800 «Козельск» повысит огневую мощь ВМФ в регионе

Минобороны укрепит ракетный щит Балтики. Осенью нынешнего года ВМФ получит новый малый ракетный корабль (МРК) «Козельск» проекта 22800 «Каракурт». Это четвертый МРК в серии. Новинка будет нести службу на Балтийском флоте. «Козельск» оснастят уникальным зенитным комплексом «Панцирь-М». В его арсенале есть сверхзвуковые ракеты «Оникс» и крылатые «Калибр». В перспективе «Каракурты» могут получить и гиперзвуковые «Цирконы», отметили эксперты.

Корабли с внушительным арсеналом

В настоящее время утвержден план передачи кораблей ВМФ России в 2021 году, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Согласно документам, МРК «Козельск» проекта 22800 войдет в состав Балтфлота этой осенью. Но не исключено, что срок может быть сдвинут. По словам собеседников издания, в любом случае ожидается, что ВМФ получит новинку до конца 2021-го. «Козельск» был заложен в 2016 году и спущен на воду в 2019-м.

«Каракурты» — небольшие по размерам корабли водоизмещением 800 т, обладающие внушительным арсеналом: они несут на борту крылатые ракеты «Калибр», 76,2-мм установку АК-176МА, могут быть оснащены противокорабельными ракетами «Оникс». Кроме того, на борту базируются беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10» с радиусом действия до 120 км. На флоте их планируют использовать в качестве авиационных разведчиков и наводчиков. Дроны позволят сделать стелс-корабли практически незаметными, поскольку для оценки окружающей обстановки можно поднять в небо БЛА, а не включать радары, сигнал которых могут засечь РЛС вероятного противника. МРК проекта 22800 оснащают современными комплексами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи.

Робочие на борту малого ракетного корабля проекта 22800 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

На сегодняшний день в состав ВМФ входят три «Каракурта» — «Мытищи», «Советск» и «Одинцово»: они несут службу на Балтфлоте. Всего же по плану должно быть построено 18 таких кораблей, которые будут поровну разделены между Тихоокеанским, Балтийским и Черноморским флотами. До 2018 года МРК проекта 22800 именовались по названиям погодных явлений: «Ураган», «Тайфун», «Шторм», «Буря» и т.д. Однако затем было принято решения называть их в честь российских малых городов — районных центров.

«Козельск» строился уже по модернизированному проекту. Главное его отличие от головного корабля — наличие на борту морского варианта зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-М». Он состоит из восьми установок и двух шестиствольных 30-миллиметровых скорострельных автоматических пушек. Система может сбивать крылатые и противокорабельные ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

В мае прошлого года главком ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что всего Балтийский флот получит шесть «Каракуртов», причем четыре из них будут оснащены ЗРПК «Панцирь».

Превентивная мера

— Теперь в акватории будут находиться несколько десятков крылатых ракет, нацеленных на наших потенциальных противников, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — На Балтике несут службу МРК «Мираж», построенные в 1980-е годы. Со временем их заменят «Каракуртами».

Эксперт отметил, что огневая мощь сил Балтфлота в последние годы выросла в разы.

— МРК «Гейзер» 1987 постройки, к примеру, имеет шесть противокорабельных ракет «Малахит». А каждый «Каракурт», вступающий в строй, несет на борту восемь «Калибров», которые могут применяться не только по морским целям, но и по наземным. Сейчас Балтфлот может выпустить залп мощных ракет по береговым объектам противника.

Малый ракетный корабль «Мираж» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Василий Батанов

«Каракурты» на Балтике сами по себе становятся важным фактором сдерживания в мирное время, рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко.

— Это важное стратегическое решение, превентивная мера, — отметила эксперт. — Мы знаем, что у нас есть уязвимые направления, и северо-западное — одно из них. Необходимо укреплять его со стороны моря. Надо сказать, что в балтийском регионе периодически возникают разные сигналы, на которые надо реагировать. И подобного рода реакция — превентивная, но фундаментальная. Мы явно показываем, что защищаем свои рубежи и делаем это достаточно серьезно. Само по себе присутствие кораблей с мощным вооружением — важный превентивный фактор.

В последние годы Россия активно укрепляет оборону на Балтике. В частности, на этот год запланировано развертывание под Калининградом дивизиона береговых ракетных комплексов «Бастион». Они вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 600 км. А под Петербург будут направлены береговые комплексы «Бал». Эта система предназначена для защиты побережья и проливов, а также прикрытия военно-морских баз. У нее есть возможность стрелять как одиночными боеприпасами так и залпами до 32 дозвуковых ракет. После перезарядки (занимает 30–40 минут) комплекс готов произвести повторный залп.

В 2018 году в Польше на границе с Калининградской областью были размещены разведывательные дроны MQ-9 52-й экспедиционной операционной группы ВВС США. Их аппаратура способна автоматически обнаруживать и наносить на электронную карту местности источники радиосигналов военного назначения. Авиагруппы также временно перебрасывали технику в Румынию и Эстонию. Пентагон не скрывает, что задачей подразделения стало постоянное отслеживание военной активности РФ на Балтике и вокруг Калининграда. Практически каждый перелет борта ВКС в регионе сопровождается истребителями НАТО, дежурящими на аэродромах прибалтийских государств. При этом страны Балтии регулярно обвиняют ВКС России в нарушении границ.

Роман Крецул