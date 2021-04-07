Убить беспилотник

Защитить от дронов могут лазер, ракета, пушка, но все это дорого

Беспилотники отныне и, по всей вероятности, навсегда стали неотъемлемой частью вооружения любой армии мира. Ученые и конструкторы создали образцы действенного и высокоточного оружия, борьба с которым представляет нетривиальную задачу.

Для тех, кто не в теме, расскажу, какие бывают БЛА. Начну с больших. Так, ударный дрон MQ-9А Reaper («Жнец») имеет длину корпуса 11,6 метра, размах крыла 21,3 метра, рабочую скорость 270–310, а максимальную – 480 километров в час, взлетный вес – 4760 килограммов.

Разведывательный RQ-4А «Глобал Хоук»: длина корпуса – 13,5 метра, размах крыла – 35,4 метра, взлетный вес – 12,1 тонны, максимальная скорость – 644 километра в час. Потолок – 19 811 метров, хотя летает обычно на высотах около 16 километров.

Оба могут бороздить небо только над территориями, где отсутствуют ПВО, либо там, где им позволяют беспрепятственно летать. Сбить такой дрон может любой истребитель, начиная с МиГ-21, или ЗРК от С-75 до С-400.

“ Все средства борьбы с дронами в разы проигрывают беспилотникам по критерию «эффективность – стоимость» ”

Если RQ-4А летит у кромки территориальных вод, вытесняющий его истребитель вполне может перевернуть БЛА реактивной струей двигателей. RQ-4, производя облет, выпускает электромагнитные импульсы различных частот на дальность 100–300 километров и вполне может получить в ответ на порядок более мощный электромагнитный импульс или «поймать» луч лазера.

Несколько сложнее сбить БЛА класса MALE – средневысотный, большой продолжительности полета. Сейчас героем дня стал турецкий «Байрактар» ТВ2. Длина его корпуса – 6,5 метра, размах крыла – 12 метров, максимальный взлетный вес – 650 килограммов, крейсерская скорость – 190, а максимальная – 222 километра в час, потолок высоты – 8200 метров. Радиус управления оператором наземной станции – 150 километров.

Труднее всего перехватить малые и сверхмалые дроны. Они разделяются на разведывательные и ударные. Ударные обычно называют барражирующими боеприпасами (ББ) или БЛА-камикадзе. Замечу, что второе название принято исключительно в угоду маркетингу.

По внешнему виду и конструкции ББ делятся на две категории:

самолетного типа, в том числе с крестообразно расположенными крыльями относительно большого удлинения, внешне напоминающими американский ПТУРС 50-х годов «Дарт». Одним из таких новейших БЛА стал недавно представленный Green Dragon израильской компании Israel Aerospace Industries;

ББ-дроны вертолетного или квадро/окта/гексакоптерного типа, напоминающие коммерческие БЛА. Например, перспективный израильский Spike Firefly (для израильской армии он будет поставляться под названием Maoz), оснащенный двумя соосными винтами, в конце 2019-го – начале 2020-го успешно прошел войсковые испытания.

Дрон, я тебя вижу, но плохо

Ряд экспертов утверждают, что применение современных средств РЭБ способно полностью парализовать работу БЛА блокированием каналов связи и системы спутниковой навигации. Оппоненты в свою очередь утверждают, что современные каналы связи заблокировать достаточно сложно, а систему навигации нарушить еще сложнее, и ее защищенность от помех постоянно увеличивается.

Но все не так просто. Известны случаи, когда с помощью средств РЭБ дроны противника не только сбивали, но и успешно сажали на своей территории. Но пока никому не удавалось полностью парализовать работу беспилотников. Тем более что активные средства РЭБ – сами отличная цель для специализированных боеприпасов, можно вначале зачистить их, а затем уже нанести удар БЛА.

Применение современных цифровых помехозащищенных передатчиков, одновременно работающих в нескольких диапазонах, с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, позволит минимизировать влияние электронных средств борьбы с беспилотниками. Спутниковые навигационные системы дополняются инерциальными, позволяющими БЛА если не нанести удар, то безопасно вернуться, выйдя из поля действия станций радиоэлектронной борьбы. Развиваются интеллектуальные системы навигации на базе анализа изображений местности, на которые средства РЭБ вообще не влияют. И тут вопрос упирается в критерий «эффективность – стоимость».

В СМИ утверждается, что весьма действенным средством поражения БЛА типа MALE и ББ является лазер. В рекламных проспектах говорится, что лазерные комплексы «Пересвет» и «Адвент» способны поражать дроны. Так, «Адвент» уничтожает беспилотник на дистанции пять километров.

Но взглянем на боевой лазер «Пересвет» – большой полустационарный комплекс, размещенный на нескольких трейлерах. Причем, по сведениям СМИ, накачка лазера производится с помощью ядерного реактора. Допускаю, что он может быть эффективен для защиты стратегических объектов. Но на поле боя? «Адвент» тоже не малыш, поскольку располагается в шести трейлерах на шасси автомобиля БАЗ-6910.

Фото: YouTube

Можно ли уничтожать БЛА типа MALE и ББ с помощью ЗРК? Да. Но как обнаружить дрон, особенно с его малой отражающей поверхностью и учетом применения в конструкции радиопрозрачного пластика?

Вот несколько сообщений СМИ из Сирии. При атаке авиабазы «Хмеймим» с помощью ЗРК «Тор-М2У» пятью ракетами сбито четыре дрона. Расчет ЗРК «Панцирь С-1» сбил три БЛА, выпустив 13 ракет. Эксперты полагают, что РЛС «Панциря» недостаточно хорошо видит малоразмерные и малоскоростные цели.

В связи с этим создается модификация «Панцирь СМ-СВ». Там в один транспортно-пусковой контейнер помещается по четыре ракеты малой дальности. А всего на боевой машине 48 ракет. Соответственно доработана и РЛС, в том числе увеличена ее разрешающая способность.

Параллельно ведутся работы над ЗРК «Птицелов». В отличие от «Панциря» у «Птицелова» не будет ни пушек, ни РЛС. «Обнаружение целей ведет оптическая локационная станция кругового обзора, работающая в нескольких диапазонах круглосуточно и в любых условиях погоды», – так сказано в рекламе. Но я не понимаю, как эта станция будет работать, например, в метель или песчаную бурю.

Кто-то из конструкторов сравнил прежние ракеты «Панциря» с летающий ломом, а ракеты для «Панциря СМ-СВ» и «Птицелова» – с летающими гвоздями. Дальность действия «гвоздей» – до 40 километров, а их наведение – лазерное. Увы, «Птицелов» выйдет на войсковые испытания только в 2022 году.

Пушкой по воробьям? Легко

А могут ли бороться с дронами пушки? В 70-х годах в качестве мишени для автоматических пушек использовалась переоборудованная ПТУР 2К8 «Фаланга-М». По весогабаритным характеристикам она похожа на БЛА: диаметр корпуса – 142 миллиметра, длина – 1163 миллиметра, размах крыла – 680 миллиметров, вес – 31 килограмм. Средняя скорость полета – 150 метров в секунду. Мишень снабдили системой управления с восемью режимами маневрирования.

В ходе испытаний 76-мм корабельной установки АК-176 в 1978 году «Фаланги» сбивались без проблем. На поражение одной ракеты требовалось в среднем 25 снарядов.

В 1989 году испытывался опытный образец 30-мм установки АК-630М1-2 «Рой» (с двумя блоками по шесть 30-мм стволов). Установка успешно уничтожала «Фаланги», летевшие на высоте около 10 метров. На поражение одного ПТУРС требовалось в среднем около 200 снарядов. Замечу, что и АК-176, и «Рой» управлялись по данным РЛС в автоматическом режиме без участия расчета. Сейчас модернизированная установка «Рой» принята на вооружение под названием «Дуэт».

3 сентября 2020 года на полигоне Уайт Сэндс штата Нью-Мексико снаряд HVP, выпущенный из 155-мм самоходной гаубицы М-109 (серийно производилась с 1962 по 2003 год), сбил скоростную реактивную мишень BQM-167, имитировавшую крылатую ракету. Снаряд HVP снабжен реактивным двигателем и, по американским данным, развивает скорость до 5 Махов. Дальность поражения ракеты (дрона) снарядом HVP – 80 километров. Понятно, что стоимость снаряда HVP запредельная, но идея богатая!

Кстати, снимаемая с вооружения 122-мм ЗСУ «Гвоздика» при условии эффективного управления огнем вполне может бороться как с одиночными БЛА, так и с широко разрекламированными роями дронов.

Согласно таблице стрельбы при угле возвышения 70 градусов досягаемость «Гвоздики» достигает 8,5 километра на дальности около 6 километров. Снаряды 122-мм 3Ш3 и 152-мм 3Ш2 снабжены дистанционными трубками ДТМ-75 (3ВМ6) и содержат от трех до семи тысяч поражающих элементов, способных прошить любой БЛА, включая «Байрактар».

Основу ПВО сухопутных войск с 1943 года составляют ЗСУ. Однако для борьбы с дронами требуется серьезная модернизация их РЛС с резким увеличением разрешающей способности или замена РЛС на оптические локационные станции кругового обзора.

Снаряд ЗСУ, начиная с 23-мм калибра, вполне достаточен для поражения беспилотника средних и малых размеров. Но только при прямом попадании. Поэтому в ряде стран работают над созданием 30–35-мм шрапнельных боеприпасов специально для борьбы с дронами.

Естественно, что механический установщик трубки на тракте подачи боеприпасов тут явно не подходит. Вот, к примеру, швейцарская компания «Эрликон», с 2000 года вошедшая в состав концерна «Рейнметалл», создала боеприпасы воздушного подрыва AHEAD для 35-мм автоматических пушек.

Так, боеприпас PMD 375 специально предназначен для поражения малогабаритных БЛА, НУРС и минометных мин. Снаряд содержит 860 цилиндрических поражающих элементов весом 0,64 грамма.

Новизны здесь нет никакой – это старая добрая шрапнель с дистанционной трубкой. Но время на оной трубке задается не механическим установщиком на линии подачи, а индукционным – у дульного среза. А управляется этот установщик от РЛС, установленной на ЗСУ или ином объекте. РЛС определяет дистанцию, на которой должна срабатывать шрапнель.

Подобную 30-мм шрапнель разработали в корпорации «Ростех». Только у них дистанционный взрыватель срабатывает от луча лазера. Снаряд должен лететь в луче лазера, и по данным РЛС лазер посылает сигнал для подрыва снаряда.

С одной стороны, система сравнительно дешевая. На боевую машину ставится только система управления огнем и ничего, кроме снаряда, не меняется. Однако как на выпущенные десятки снарядов индивидуально подавать сигнал для подрыва, остается неясным.

«Ремингтон» швыряет сетку

В 2020 году в США прошли испытания установки для борьбы с дронами из ружья «Ремингтон» М870 12-го калибра (а можно взять и «Мосберг») и патрона «Скайнет» МИ-5. На заданной высоте пуля «Скайнета» разлеталась на пять свинцовых фрагментов, связанных прочной нитью. По сути на БЛА летит сетка. Нить захватывает беспилотник, под действием инерции свинцовые элементы обхватывают БЛА и выводят его из строя.

По данным разработчиков, «Скайнет» эффективно действует на высотах до одного километра по дронам весом до 25 килограммов, то есть по классическим ББ.

Спор меча и щита вечен

Как видим из кратного обзора, все средства борьбы с дронами в разы проигрывают БЛА по критерию «эффективность – стоимость». Исключение, естественно, представляет «Глобал Хоук». Чтобы его сбить, нежалко потратить и переделанный в дрон-перехватчик списанный МиГ-21.

Видимо, следует вести разработку принципиально новых эффективных средств для борьбы с БЛА. Скажем, еще в 1944 году в Германии создали газ, небольшая концентрация которого выводила из строя авиационные бензиновые двигатели. Его не приняли на вооружение исключительно по политическим причинам – газ приносил вред организму человека и союзники могли объявить его отравляющим веществом.

Хорошей защитой от ББ может быть задымление объектов облаками, содержащими аэрозоли, непрозрачные не только для видимых частот, но и инфракрасных лучей и даже излучений РЛС.

Александр Широкорад

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 12 (875) за 6 апреля 2021 года