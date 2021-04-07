Войти
Газета.ru

Госдеп призвал Москву не «запугивать» Украину

663
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

США попросили Россию объяснить перемещение войск у границ Украины

США выразили озабоченность увеличением группировки российских войск на границе с Украиной и попросили Москву объяснить происходящее. Представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал действия России «запугиванием» Украины и заявил, что Вашингтон передал «украинским партнерам сигнал уверенности».

Соединенные Штаты попросили Москву объяснить увеличение группировки войск на границе с Украиной, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге 5 апреля, сообщает Reuters.

Он заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены стягивание российских войск в южные регионы страны, независимо от того, на чьей территории находятся военные - в России или «в пределах суверенной Украины».

«Мы попросили Россию объяснить эти провокации. Но, что еще более важно: мы передали нашим украинским партнерам сигнал уверенности. Мы поддерживаем Киев. Мы поддерживаем нашего партнера Украину перед лицом этого запугивания и агрессии», - сказал дипломат.

Под сигналом он, очевидно, имел в виду телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, в ходе которого лидер Соединенных Штатов подтвердил готовность оказать Киеву военную поддержку на фоне «российской агрессии».

Журналисты попросили Прайса также пояснить слова про «запугивание» Украины.

«Конечно, русские в течение довольно долгого времени стремились запугать своих соседей», - заявил Прайс.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков указывает, что передвижение российской армии по территории государства не должно вызывать беспокойство у других стран, так как РФ не представляет угрозы для них. Об этом сообщает ТАСС.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны», - подчеркнул он, ответив на сообщения о том, что якобы российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия не представляет угрозу ни для одного государства мира, в том числе и для Украины. По его словам, РФ всегда очень внимательно относится к своей безопасности.

За день до этого в совместном заявлении МИД Франции и МИД Германии также выразили обеспокоенность передислокацией войск в России. При этом, они связали происходящее с эскалацией в Донбассе.

«Мы внимательно следим за ситуацией, особенно за передвижениями российских войск, и призываем стороны воздержаться и немедленно прекратить эскалацию. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. В качестве посредников в нормандском формате Германия и Франция стремятся к реализации Минских договоренностей в полном объеме. С этой целью на регулярной основе продолжаются переговоры», - указывалось в заявлении.

Ранее представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. Дипломат пояснил, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается «война с Россией».

В ответ на это депутат от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости подчеркнул, что после таких слов Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Он посоветовал альянсу изучить историю Великой Отечественной войны перед началом военных шагов в сторону России.

«Последствия для агрессора будут весьма плачевны», - подчеркнул парламентарий.

Эксперты на Западе также прогнозируют ход войны России и Украины из-за обострения ситуации на востоке Украины. Журналист National Interest Марк Епископос рассказал о вооружении в российской армии, которое обеспечит России победу в случае начала войны.

По его словам, для ВСУ большие проблемы будет создавать превосходство российской армии в воздухе и более сильная противоракетная оборона.

Так, журналист напомнил о ЗРК С-400 «Триумф», которые базируются в Крыму и могут стать угрозой для восточной и центральной Украины. Кроме того, Епископос напомнил об истребителях Су-35С, которые несут управляемые бомбы и ракеты «воздух-земля».

Также он упомянул про БМП-3М, которые предназначены для боя на суше. По мнению автора, они более маневренные и легкие по сравнению с танками. Помимо этого, эксперт с хорошей стороны охарактеризовал российский танк Т-90М и заявил, что Россия является мировым лидером по числу имеющихся на вооружении боевых машин этого вида.

Наконец, Епископос сообщил о преимуществах российских самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С», которые оснащены продвинутой технологией прицеливания, также они могут производить до восьми выстрелов в минуту.


Андрей Ермолов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
БМП-3
БМП-3М
Мста-С
С-400 Триумф
Су-35С
Т-90 "Владимир"
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
03.06.2015
Проекция силы
27.05.2015
«Арматами» по санкциям
19.08.2014
Оборона выше санкций
24.02.2014
Азербайджан пополняет пороховую бочку
04.05.2012
Оценка перспективных потребностей ВС Казахстана
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.04 19:11
  • 1
Шаг вперед, два назад. Почему в конфликте с Москвой Киев уповает только на НАТО
  • 07.04 19:10
  • 5
НАТО перебрасывает дивизии: Украина готовится к войне с Россией
  • 07.04 18:25
  • 45
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 07.04 17:59
  • 21
Появились снимки российского «Бурлака» на Т-80
  • 07.04 17:45
  • 2
Сердюков останется работать в "Ростехе" на позиции индустриального директора - источник
  • 07.04 14:35
  • 3
Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье
  • 07.04 10:30
  • 6
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 07.04 09:31
  • 3
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 07.04 02:00
  • 7
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 07.04 01:28
  • 8
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 07.04 01:22
  • 9
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 23:34
  • 1
БТР-80 сняли на видео после подрыва на мине в Венесуэле
  • 06.04 21:25
  • 2
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А