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Известия.ru

В США заявили о мониторинге активности РФ в Арктике

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Соединенные Штаты следят за активностью России в Арктике и намерены отстаивать национальные интересы в этом регионе, заявил 5 апреля официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики», — передает «РИА Новости».

Вместе с тем, указал Кирби, США признают Арктику ключевым районом, «критически важным» для оборонных интересов США, и «привержены защите своих национальных интересов» в этом регионе.

Ранее 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на реализацию программы развития Арктической зоны России в течение трех лет будет направлено около 15 млрд рублей.

По поручению президента России Владимира Путина кабмин утвердил новую госпрограмму развития Арктической зоны на ближайшие четыре года. Целью программы, в частности, является оказание поддержки бизнесу в реализации перспективных проектов и привлечение в регионы Арктики инвесторов и квалифицированных специалистов.

10 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике из-за российского присутствия. При этом он указал, что Россия и США в Арктике сохраняют высокий уровень сотрудничества.

25 февраля сообщалось, что РФ выступает за возобновление контактов глав генеральных штабов при арктических государствах. Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Арктика является одной из тем, по которым Москва и Вашингтон могут вести диалог.

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