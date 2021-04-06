Турецкие военные провели тренировку по боевой готовности

Турецкий контингент участников самого масштабного учения НАТО в 2021 г. "Steadfast Defender - 2021" провел тренировку по боевой готовности с практической отработкой погрузки на транспортные корабли.

В учении "Steadfast Defender - 2021" примут участие штаб турецкого армейского корпуса, который в текущем году руководит сухопутным компонентом Сил реагирования НАТО (NATO Response Force – NRF), а также турецкий компонент объединенной группировки НАТО повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF).

Убытие турецких военных в Румынию для участия в учении "Steadfast Defender - 2021" запланировано на май.