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Деловая газета "Взгляд"

Киев готов воевать за российский газ

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Транзит российского газа Украина считает фактором своей военной безопасности
Транзит российского газа Украина считает фактором своей военной безопасности.
Источник изображения: Сергей Старостенко/РИА «Новости»

Обострение конфликта в Донбассе позволит Украине продолжить зарабатывать миллиарды долларов. В Киеве уже жалуются, что прокачка газа через территорию страны упала после запуска «Турецкого потока». А ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» и вовсе лишит страну транзитных платежей. Ради этих денег Киев готов развязать новую провокацию на востоке страны, чтобы вновь заявить о «российской агрессии».

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки со стороны Киева. "Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", – цитирует его в понедельник РИА "Новости".

Пушилин заявляет, что в Донецке готовы к любому развитию событий. "ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении", – сказал он.

"С начала года у нас погибли девять человек: семь военнослужащих и двое гражданских, в том числе один ребенок, 11 человек ранены. Порядка 60 домов и семи объектов инфраструктуры были разрушены. Всего с начала конфликта на территории ДНР погибли 4970 человек, из них 91 ребенок. Ранения различной тяжести получили более 7,8 тыс. человек", – цитирует Пушилина ТАСС.

"К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически малоконтролируемые перестрелки начинаются", – сказал в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решения о перестрелках принимают прямо на месте командиры украинской армии, не получая на это санкции вышестоящего руководства, добавил представитель Кремля.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в выходные заявил о том, что министры иностранных дел 27 стран ЕС на ближайшем заседании обсудят "военную активность России вокруг Украины". Днем ранее главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан высказались в поддержку суверенитета Украины, но при это напомнили Киеву о важности исполнения Минских соглашений. Все эти заявления прозвучали на фоне участившихся обстрелов Донбасса с украинских позиций и других нарушений условий перемирия, установленного Минскими соглашениями.

Одновременно власти Украины пожаловались на падение транзита российского газа в Европу через свою территорию. "Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока – 2", – заявил в воскресенье глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Он подчеркнул, что транзит не только дает стране значительный доход, но и остается важным элементом энергетической и военной безопасности. Падение транзита он объяснил запуском газопровода "Турецкий поток", который обходит Украину с юга.

"Украина пытается если не втянуть Россию в конфликт в Донбассе, то налепить на нее ярлык участника этого конфликта. Одновременно Киев ведет поиск поддержки со стороны Запада. Европа, в отличие от США, поддерживает его очень обтекаемо", – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, представитель республики в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

"В высказываниях западных дипломатов Украину устраивает формулировка "мы придерживаемся территориальной целостности". Но Киев однозначно не устраивает напоминание о Минских соглашениях. Сами по себе Минские соглашения для Украины – это удар, и она не хочет их выполнять, постоянно требует что-то переписать, поменять и переделать с учетом украинских интересов. Западные гаранты "Минска" – Германия и Франция – не демонстрируют желания пересматривать международно признанные соглашения", – посетовал Мирошник. Поэтому Киев и пытается создать напряженность вокруг проекта "Северный поток", указывает Мирошник.

Политэмигрант с Украины, бывший главный редактор газеты "Киевский телеграф" Владимир Скачко также убежден, что обострение на фронте в том числе связано с попытками удержать прокачку газа. "Киеву нужно сохранить транзит, вот он и использует войну как возможный повод для заморозки "Северного потока –2", – сказал эксперт, напомнив, что газопровод "Турецкий поток", проложенный по дну Черного моря, отобрал часть объемов у Украины, что стало очень серьезным ударом по бюджету Киева.

"Украина создает картинку войны, при этом выставив себя невинной жертвой "российских террористических войск. Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке трубопровода, который строится на Балтике – как угрожающего ее безопасности, – отметил Мирошник. – Если будет пущен и "Северный поток – 2", то тогда украинская газотранспортная система со временем может вообще приказать долго жить и превратится в кучу металлолома. Она не будет представлять ни стратегического, ни военного интереса".

"Обострить обстановку на линии соприкосновения – это способ привлечь внимание, начать диалог с США

и выложить свою повестку, в которой заинтересован Киев – начиная с "Крымской платформы" и заканчивая транзитом газа", – резюмировал советник главы ЛНР.

В пятницу американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону. Как сообщается, они обсудили "наращивание Россией военного присутствия" у границ Украины. В тот же день Минобороны Украины объявило о том, что якобы получило гарантии поддержки от Пентагона на случай "ожидаемого конфликта" с Россией.

В воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на мине, сброшенной украинским беспилотником. Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артобстрел населенных пунктов ЛНР. В соседней ДНР также обвинили украинскую армию в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Киевом перемирия.

В понедельник замглавы МИД России Александр Панкин заявил РИА Новости, что США усиливают давление на "Северный поток – 2". "Строительство газопровода "Северный поток – 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям", – сказал он.

В понедельник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что в течение недели ожидается разговор в трехстороннем формате с участием Зеленского и лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По его информации, основной темой станет "обострение ситуации в Донбассе". Уточняется также, что разговор первоначально намечался сразу же после видеоконференции с участием лидеров России, Германии и Франции, состоявшейся неделю назад.


Наталья Макарова

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8 комментариев
№1
06.04.2021 10:37
Когда их в бой пошлёт т.Байден из "вашингтонского обкома" и до последнего украинца за интересы американцев,европейцев и олигархов.
0
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№2
06.04.2021 12:21
Он хату покинул
пошёл воевать
чтоб землю Донбасса
пиндосам отдать
0
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№3
06.04.2021 12:37
Просто транзит газа, это по сути, единственный козырь Украины против РФ. Как только он кончится, придёт время совсем других разговоров.
+2
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№4
06.04.2021 12:43
Цитата, q
Просто транзит газа, это по сути, единственный козырь Украины против РФ. Как только он кончится, придёт время совсем других разговоров.

Он и так кончится, естественным путём, как и вся Украина.

Вся инфраструктура Украины, включая газовую, постепенно разрушается. Денег даже на ремонт существующего у них нет.

Впереди инфраструктурный коллапс и крах государства.


Единственный выход уйти от последствий краха своей политики Украина- антироссия это втянуть Россию в войну на территории Украины и потом при помощи запада повесить последствия краха Украины на Россию.
0
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№5
06.04.2021 15:56
Цитата, Hazzard сообщ. №3
Просто транзит газа, это по сути, единственный козырь Украины

Полагал бы целесообразным России предварительно заявить в Совете безопасности ООН, что в случае эскалации конфликта в восточной Украине транзит газа через территорию Украины станет НЕВОЗМОЖНЫМ!!!
Также следует заранее предупредить все заинтересованные стороны, что в этом случае полеты всех видов воздушных судов через территорию Донбасса и прилегающие территории Украины станут небезопасными и их следует прекратить.
Это поможет сдержать агрессивные устремления как украинских властей, так и европейских. И чем быстрее это будет проделано, тем лучше.
0
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№6
06.04.2021 17:48
Цитата, leonbor12 сообщ. №5
Полагал бы целесообразным России предварительно заявить в Совете безопасности ООН, что в случае эскалации конфликта в восточной Украине транзит газа через территорию Украины станет НЕВОЗМОЖНЫМ!!!

Для таких "советов" надо сначала узнать юридическую сторону вопроса, а также степень заинтересованности Газпрома.
Задачи "Путина" и Газпрома СОВСЕМ ДРУГИЕ, нежели  порка орды справных украинских сельских тружеников, урок и прохиндеев. И "Путину", и Газпрому (и Германии, и Китаю, и США :)) сейчас на них НАЧХАТЬ. Стратегия "Путина" - это, судя по всему, ВООБЩЕ  НЕ Европа. И уж тем более - не Украина. Турция для России сейчас в 100 раз важнее и интереснее, чем это выморочное древнее недоразумение, забывшее вовремя помереть. Украина (и не только) в своем нынешнем виде - это АТАВИЗМ в современном мире, и трагедия украинского народа и состоит в том, что он НЕ ХОЧЕТ ЭТОГО ПОНИМАТЬ. Отсюда и идиотские сказки, мифы, конвульсии и прыжки.

Поэтому они и вцепились в мову, вышиванки, гопак, Трубу и ненависть (напускную) к России, что у НИХ БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕТ. Это "соломинка", за которую ухватился утопающий. Это сейчас ОБЩИЙ УДЕЛ сельских тружеников.

Если русские считают украинцев смертельным врагом (что СОВСЕМ НЕ ТАК) - надо просто "подтолкнуть падающего", и все. Если русские считают украинцев близким и дружественным народом - надо им ПОМОЧЬ, а не "подталкивать". Помочь с умом, так как украинцы СПЯТИЛИ. Это трагедия, а не комедия и не водевиль.

"Путину" сейчас НЕ ДО Украины и не до украинцев. Хотят выжить как народ - надо не за соломинку русофобии хвататься, а начать соображать головой. А не дупой, причем чужой. :(
"Путин" сказал, что тех, кто начнет соображать головой, а затем действовать - мужицким зверовыродкам из зассаных и засраных схронов распилить живьем пилами НЕ ДАСТ. И не даст. Потому что Путин - Стратег и Политик, а не "первый парень на деревне".

А там видно будет, что делать с Трубой.
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№7
06.04.2021 18:16
Цитата, ID: 19550 сообщ. №6
а не "подталкивать". Помочь с умом, так как украинцы СПЯТИЛИ. Это трагедия, а не комедия и не водевиль.
Ну да "Путин введи психиаторов врачей не вчера" родился мемчик :)))
где их только взять в таких количествах

Понимаете все это в масштабах страны с населением пусть даже 30 миллионов нереально !
Пока люди сами за себя не научатся брать ответственность им никто и ничем не поможет.
А увы именно население 404-й оказалось самым инфантильным и все еще после 91-го ждет кого угодно кто приде и порядок наведе (сами они пока где угодно за гроши готовы побатрачить)
а более компрадорских "элит" даже в африках нет :))))
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№8
06.04.2021 18:22
Цитата, ID: 1701 сообщ. №4
Единственный выход уйти от последствий краха своей политики Украина- антироссия это втянуть Россию в войну на территории Украины и потом при помощи запада повесить последствия краха Украины на Россию.
Ну да повесить целиком, что бы население возмутилось дикими затратами....
В этом весь и нехитрый план был.
Развалить все до полного оскотинивания и обратно на шею....

Но что-то не хочут брать даром :))))

Еще когда в 2014-м году все началось кто-то из воен.обозревателей сказал мудрую вещь на тему кроме вырывания клыков нацистко-сбродным силам иных интересов у РФ там нет и быть уже не может.
Прав оказался на 200%.
по ВПК благо просветление пришло, и жизнь заставила все заместить своим.
в экономике в целом увы жадность некоторых коммерсов из РФ оказалась конечно превыше стратегических интересов, но в целом объемы конечно сильно спикировали.
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