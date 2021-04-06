Киев готов воевать за российский газ

Обострение конфликта в Донбассе позволит Украине продолжить зарабатывать миллиарды долларов. В Киеве уже жалуются, что прокачка газа через территорию страны упала после запуска «Турецкого потока». А ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» и вовсе лишит страну транзитных платежей. Ради этих денег Киев готов развязать новую провокацию на востоке страны, чтобы вновь заявить о «российской агрессии».

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил полномасштабной атаки со стороны Киева. "Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого все готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим", – цитирует его в понедельник РИА "Новости".

Пушилин заявляет, что в Донецке готовы к любому развитию событий. "ДНР, равно как и ЛНР, делала и продолжает делать максимум возможного, чтобы конфликт был разрешен именно политическим способом. Увы, Киев настроен совершенно в ином направлении", – сказал он.

"С начала года у нас погибли девять человек: семь военнослужащих и двое гражданских, в том числе один ребенок, 11 человек ранены. Порядка 60 домов и семи объектов инфраструктуры были разрушены. Всего с начала конфликта на территории ДНР погибли 4970 человек, из них 91 ребенок. Ранения различной тяжести получили более 7,8 тыс. человек", – цитирует Пушилина ТАСС.

"К сожалению, договоренности не выполняются, ранее взятые на себя обязательства, в том числе украинской стороной. Фактически малоконтролируемые перестрелки начинаются", – сказал в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решения о перестрелках принимают прямо на месте командиры украинской армии, не получая на это санкции вышестоящего руководства, добавил представитель Кремля.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в выходные заявил о том, что министры иностранных дел 27 стран ЕС на ближайшем заседании обсудят "военную активность России вокруг Украины". Днем ранее главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан высказались в поддержку суверенитета Украины, но при это напомнили Киеву о важности исполнения Минских соглашений. Все эти заявления прозвучали на фоне участившихся обстрелов Донбасса с украинских позиций и других нарушений условий перемирия, установленного Минскими соглашениями.

Одновременно власти Украины пожаловались на падение транзита российского газа в Европу через свою территорию. "Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока – 2", – заявил в воскресенье глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Он подчеркнул, что транзит не только дает стране значительный доход, но и остается важным элементом энергетической и военной безопасности. Падение транзита он объяснил запуском газопровода "Турецкий поток", который обходит Украину с юга.

"Украина пытается если не втянуть Россию в конфликт в Донбассе, то налепить на нее ярлык участника этого конфликта. Одновременно Киев ведет поиск поддержки со стороны Запада. Европа, в отличие от США, поддерживает его очень обтекаемо", – сказал газете ВЗГЛЯД советник главы Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, представитель республики в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

"В высказываниях западных дипломатов Украину устраивает формулировка "мы придерживаемся территориальной целостности". Но Киев однозначно не устраивает напоминание о Минских соглашениях. Сами по себе Минские соглашения для Украины – это удар, и она не хочет их выполнять, постоянно требует что-то переписать, поменять и переделать с учетом украинских интересов. Западные гаранты "Минска" – Германия и Франция – не демонстрируют желания пересматривать международно признанные соглашения", – посетовал Мирошник. Поэтому Киев и пытается создать напряженность вокруг проекта "Северный поток", указывает Мирошник.

Политэмигрант с Украины, бывший главный редактор газеты "Киевский телеграф" Владимир Скачко также убежден, что обострение на фронте в том числе связано с попытками удержать прокачку газа. "Киеву нужно сохранить транзит, вот он и использует войну как возможный повод для заморозки "Северного потока –2", – сказал эксперт, напомнив, что газопровод "Турецкий поток", проложенный по дну Черного моря, отобрал часть объемов у Украины, что стало очень серьезным ударом по бюджету Киева.

"Украина создает картинку войны, при этом выставив себя невинной жертвой "российских террористических войск. Одновременно Киев старается поставить вопрос о блокировке трубопровода, который строится на Балтике – как угрожающего ее безопасности, – отметил Мирошник. – Если будет пущен и "Северный поток – 2", то тогда украинская газотранспортная система со временем может вообще приказать долго жить и превратится в кучу металлолома. Она не будет представлять ни стратегического, ни военного интереса".

"Обострить обстановку на линии соприкосновения – это способ привлечь внимание, начать диалог с США

и выложить свою повестку, в которой заинтересован Киев – начиная с "Крымской платформы" и заканчивая транзитом газа", – резюмировал советник главы ЛНР.

В пятницу американский и украинский лидеры Джозеф Байден и Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону. Как сообщается, они обсудили "наращивание Россией военного присутствия" у границ Украины. В тот же день Минобороны Украины объявило о том, что якобы получило гарантии поддержки от Пентагона на случай "ожидаемого конфликта" с Россией.

В воскресенье мирный житель подорвался в Луганской народной республике на мине, сброшенной украинским беспилотником. Днем ранее в результате атаки украинского беспилотника в ДНР погиб ребенок. В пятницу ВСУ устроили артобстрел населенных пунктов ЛНР. В соседней ДНР также обвинили украинскую армию в обстрелах. Донбасс призвал ОБСЕ зафиксировать факты нарушения Киевом перемирия.

В понедельник замглавы МИД России Александр Панкин заявил РИА Новости, что США усиливают давление на "Северный поток – 2". "Строительство газопровода "Северный поток – 2" близится к завершению. Именно поэтому США усиливают давление на проект, угрожая санкциями участвующим в его строительстве компаниям", – сказал он.

В понедельник украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что в течение недели ожидается разговор в трехстороннем формате с участием Зеленского и лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По его информации, основной темой станет "обострение ситуации в Донбассе". Уточняется также, что разговор первоначально намечался сразу же после видеоконференции с участием лидеров России, Германии и Франции, состоявшейся неделю назад.

Наталья Макарова