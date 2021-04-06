Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире

Двигатель Rolls-Royce UltraFan

Специалисты компании Rolls-Royce приступили к разработке нового турбовинтового авиационного двигателя UltraFan, рабочий ресурс которого благодаря уникальной экономичности будет на 25 % превышать возможности предыдущих моделей. По словам разработчиков, это произведет технологическую революцию в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок по всему миру.

Ожидается, что первый опытный образец будет готов уже к концу текущего года. UltraFan – это газотурбинный турбовинтовой двигатель с винтами диаметром 3,35 м. Дизайн нового агрегата уникален. В дальнейшем он должен прийти на смену культовой линейке двигателей Rolls-Royce Trent, которые эксплуатируются уже более 30 лет.

Rolls-Royce UltraFan

Как известно, Rolls-Royce взяла на себя обязательство к 2030 году свести парниковые выбросы от своих продуктов к нулю, поэтому UltraFan будет работать на газе. В нем внушительные размеры сочетаются с ультратехнологичной начинкой и системой сжигания ALECSys. Однако при всем своем огромном размере двигатель облегчит вес самолета на 680 кг благодаря суперсовременным материалам и продуманному дизайну. В нем будут использоваться керамические матричные композитные детали и лопасти из карбида титана, сочетающие уникальную прочность и малый вес. Разработчики снабдили UltraFan продвинутым программным обеспечением и множеством датчиков. Например, у каждой лопасти есть цифровой близнец, хранящий всю информацию о проведенных испытаниях, что позволяет инженерам очень точно прогнозировать производительность двигателя в процессе эксплуатации.