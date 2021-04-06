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Техкульт

Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире

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Двигатель Rolls-Royce UltraFan

Специалисты компании Rolls-Royce приступили к разработке нового турбовинтового авиационного двигателя UltraFan, рабочий ресурс которого благодаря уникальной экономичности будет на 25 % превышать возможности предыдущих моделей. По словам разработчиков, это произведет технологическую революцию в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок по всему миру.

Ожидается, что первый опытный образец будет готов уже к концу текущего года. UltraFan – это газотурбинный турбовинтовой двигатель с винтами диаметром 3,35 м. Дизайн нового агрегата уникален. В дальнейшем он должен прийти на смену культовой линейке двигателей Rolls-Royce Trent, которые эксплуатируются уже более 30 лет.

Rolls-Royce UltraFan

Как известно, Rolls-Royce взяла на себя обязательство к 2030 году свести парниковые выбросы от своих продуктов к нулю, поэтому UltraFan будет работать на газе. В нем внушительные размеры сочетаются с ультратехнологичной начинкой и системой сжигания ALECSys. Однако при всем своем огромном размере двигатель облегчит вес самолета на 680 кг благодаря суперсовременным материалам и продуманному дизайну. В нем будут использоваться керамические матричные композитные детали и лопасти из карбида титана, сочетающие уникальную прочность и малый вес. Разработчики снабдили UltraFan продвинутым программным обеспечением и множеством датчиков. Например, у каждой лопасти есть цифровой близнец, хранящий всю информацию о проведенных испытаниях, что позволяет инженерам очень точно прогнозировать производительность двигателя в процессе эксплуатации.

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Rolls-Royce
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6 комментариев
№1
06.04.2021 13:33
Может все таки турбореактивного, а не турбоВИНТОВОГО?
+2
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№2
06.04.2021 13:47
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Может все таки турбореактивного, а не турбоВИНТОВОГО?

Нет. Это именно капотированный турбовинтовой с редуктором.
-3
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№3
06.04.2021 15:06
Все партнёры начинают создавать двигатели  "новой" схемы, которая у нас называется НК-93 !!!
Как сказал один киногерой: "За державу обидно".
-1
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№4
06.04.2021 15:32
Турбореактивный конечно, со сверхвысокой, рекордной, степенью двухконтурности 15:1 (ПД-14 - 8,5:1, PW1400G - 12:1).

Еще одна грубая ошибка в этом говенном источнике про то, что двигатель работает на газу - нет, конечно на авиакеросине.

Несмотря на повышение внимания к теме водородных и электродвигателей в последнее время, ГТД останутся основным типом силовых установок для дальнемагистральных самолетов на долгие годы, считают в Rolls-Royce. Эффективность UltraFan призвана поддержать экономику авиатранспортной отрасли в период перехода на возобновляемые виды топлива, которые в краткосрочной перспективе, вероятно, окажутся дороже керосина, аргументируют в компании. Впрочем, первые испытания своего двигателя компания планирует провести на 100%-ном топливе из возобновляемых источников.
+2
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№5
06.04.2021 15:57
chainik, не переживайте, недоведенная до реализации тупиковая идея НК-93 заключалась в другом - в обычном сдвоенном тянущем винте, даже самим авторам непонятно зачем спрятанном в закрытом капоте. Это был эксперимент, оказавшийся непригодным для коммерческого использования - обычное дело в инновационной деятельности, не только в двигателестроении. Это не повод кусать локти, принимать обиженные позы и обвинять конкурентов - времени у нас было полно, никто не мешал и не мешает разрабатывать редукторную схему - отказались сами, значит причина есть, вероятно та самая общая технологическая отсталость, послужившая одной из причин неуспеха НК-93.
И не надо идеализировать НК-93 и верить тому как его превозносят несостоявшиеся престарелые апологеты и жадные современные лоббисты, которых интересует лишь дележ гос. бюджета и которым вообще наплевать на результат - проект показал некоторую конструкторскую новизну, но и все - по совокупности параметров, даже в случае успешной его доработки, двигатель для коммерческой эксплуатации оказывался непригоден, что бы там не с###и в уши пропагандисты вышеупомянутых категорий.

PW1000 и RR UltraFan используют гораздо более легкую и компактную, вращающуюся втрое быстрее винта, высокопроизводительную первую ступень компрессора, для создания тяги с оптимальной для высокой дозвуковой скорости самолета результирующей скоростью истечения реактивной струи.
0
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№6
06.04.2021 16:09
TurboFan (UltraFan) - турбовентиляторный двигатель.
Цитата
Турбовентиляторным двигателем в популярной литературе обычно называют турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД) с высокой (выше 2) степенью двухконтурности.
+1
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