Войти
Российская газета

Пилотажная группа "Русские витязи" отпраздновала 30-летие

407
0
+2
Источник изображения: rg.ru

Пилотажная группа "Русские витязи" 5 апреля отметила свой 30-й день рождения. В 2020 году произошло важное событие в жизни группы - летчики пересели на новые сверхманевренные истребители Су-35С. До этого они пилотировали Су-30СМ, а еще ранее - Су-27. "Витязи" остаются единственной в мире авиационной группой, выполняющей фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях.


Так, американские и британские пилотажные группы Blue Angels ("Голубые ангелы") и Red Arrows ("Красные стрелы") до сих пор выступают на нестроевых самолетах. Поскольку их цель - исключительно шоу. А "Витязи" летают на боевых машинах.

"Витязи" остаются единственной в мире авиагруппой, выполняющей фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях

Уже 30 лет "Витязи" держат высоко заданную ими же самими планку. Состав экипажей летчиков за эти годы, естественно, менялся, но качество выполнения элементов высшего пилотажа остается на прежнем высочайшем уровне.

Среди коронных номеров - "косые петли", "горки", роспуск "тюльпаном", синхронная "бочка" и групповая "петля Нестерова", плоский штопор и ромб, а также - знаменитый "кубинский бриллиант" из 9 самолетов. Свой юбилей пилотажная группа встретила, как и положено настоящим асам, - в небе. В этот день вместе с коллегами из второй прославленной авиагруппы "Стрижи" они провели, готовясь к параду Победы 9 Мая, в котором летчики-асы ежегодно традиционно принимают участие, пролетая над Красной площадью.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Куба
США
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35С
Проекты
2020-й год
Похожие новости
11.01.2021
Forbes (США): модернизированные ВВС России меньше, но способны на большее — вот список их дальнейших покупок
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
11.09.2013
ГПВ-2020 слаба в области авиационных вооружений
06.05.2013
Лидеры прежние
11.12.2012
Россия готовится к войне?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»