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ТАСС

В Роскосмосе заявили, что ракеты РФ почти полностью состоят из отечественных компонентов

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: ТАСС/Бобылев Сергей

Как сообщили в госкорпорации, комплектующие для спутников также производятся на территории страны, за исключением совместных проектов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские ракеты-носители почти на 100% состоят из произведенных в РФ компонентов. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Есть некоторые ограничения по получению средств, <...> технических возможностей, то есть электроники особенно. Если раньше мы эту электронику чаще всего закупали в других странах, сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно, потому что фактически уже на 100% ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов", - сказал Устименко.

Он отметил, что комплектующие для спутников также производятся на территории страны, за исключением совместных проектов.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что полное импортозамещение электроники для спутников "Глонасс" произойдет к 2025 году.

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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
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