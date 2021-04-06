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Российская газета

Генеральная репетиция Парада Победы состоится в Москве 7 мая

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Источник изображения: Павел Львов/ РИА Новости

Ночные тренировки Парада Победы на Красной площади пройдут 29 апреля и 4 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что генеральная репетиция торжественного марша в центре Москвы традиционно назначена на 7 мая.

А пока войска оттачивают строевой шаг, прохождение боевой техники и пролет военной авиации над специальной площадкой в подмосковном гарнизоне Алабино. По размерам она точно совпадает с главной площадью России.

В понедельник там состоялась первая совместная тренировка пеших "коробок", механизированных колонн и летных экипажей. В ней участвовали более 12 тысяч человек, большое количество наземной техники, самолетов и вертолетов.

В Подмосковье не приехали только суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы. Они готовятся к Параду Победы на своих строевых плацах. Их привлекут к учебным проходам уже по Красной площади.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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