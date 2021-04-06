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ТАСС

На МКС планируют выращивать зерно

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Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев
Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Его будут перерабатывать в муку для выпечки хлеба в космосе

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские ученые разрабатывают новую оранжерею для МКС, на которой планируется выращивать зерно для последующего приготовления муки и выпечки хлеба в космосе. Об этом заявил в понедельник на конференции "Человек в космосе" руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Проектом новой оранжереи, которую мы сейчас разрабатываем, - разработчик - Институт медико-биологических проблем - с тем, чтобы можно было разработать технологию неоператорного выращивания, технологию конвейерного выращивания, выращивания одновременно в четырех секциях большого объема, даже решаются проблемы, связанные с переработкой зерна в муку для выпечки впервые в мире на МКС космического хлеба", - сказал Соловьев.

Ранее специалисты российского НИИ хлебопекарной промышленности сообщали, что разрабатывают для рациона космонавтов хлеб-питу, в которую можно будет заворачивать начинку. Как уточняли в НИИ, для "космического" хлеба есть множество требований. Он должен долго храниться, но при этом сохранять традиционный вкус и запах. Кроме того, хлеб не должен крошиться, должен быть устойчив к плесени и картофельной болезни - заболеванию зерна, которое вызывает почвенный микроорганизм картофельная палочка.

Ранее сообщалось, что Роскосмос рассматривает возможность продолжать эксплуатацию МКС вплоть до 2030 года.

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