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ТАСС

Будущих космонавтов могут начать проверять на восприимчивость к изменению магнитного поля

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Как сообщили в Институте космических исследований РАН, эксперименты показали, что длительное отсутствие магнитного поля может приводить к утрате когнитивных функций

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Для освоения дальнего космоса космонавтов в будущем могут начать проверять на чувствительность к изменениям магнитного поля. Об этом сообщил в понедельник на международном симпозиуме "Человек в космосе" научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

"Может быть, у будущих космонавтов будут магнитную чувствительность тоже проверять", - сказал Зеленый.

Он пояснил, что проведенные на мышах эксперименты показали, что длительное отсутствие магнитного поля может приводить к утрате когнитивных функций.

"Естественно, этот эффект может проявляться при длительном отсутствии магнитного поля. Есть люди более чувствительные к нему или менее чувствительные", - отметил Зеленый.

Он подчеркнул, что вопрос создания искусственного магнитного поля при дальних космических полетах не менее важен, чем создание искусственной гравитации.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
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