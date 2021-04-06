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WarSpot

NMHP: один за четырёх

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Британская армия намерена перекроить свой вертолётный авиапарк. Вчера, 4 апреля, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что вместо четырёх моделей вертолётов на вооружении армии, ВМС и ВВС Великобритании появится единый вертолёт так называемого среднего класса.

«В рамках программы New Medium Helicopter Program четыре средних вертолёта, находящихся в настоящее время на вооружении в Министерстве обороны, будут заменены одним новым вертолётом. Это также касается Bell 212, который используется армейским авиационным корпусом в джунглях Брунея», — сообщили в пресс-службе британской армии.

Вертолёт Bell 212 британской армии

Источник изображения: army.mod.uk

Программа New Medium Helicopter Program станет частью масштабного проекта Future Soldier. При этом в Минобороны Великобритании указывают, что работа над этой программой находится на начальной стадии, и её усилия сосредоточены в основном на разработке и уточнении ключевых требований.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бруней
Великобритания
Продукция
Bell-212
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