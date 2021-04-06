Курс на север: США обеспокоились усилением России в Арктике

Спутниковые снимки показывают наращивание Россией военной мощи за полярным кругом

Американский телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, свидетельствующие о наращивании Россией военной мощи в Арктическом регионе. Москва предпринимает подобные действия в целях обезопасить свое северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу. Почему это вызывает беспокойство американских обозревателей, - в материале «Газеты.Ru».

В США растет обеспокоенность укреплением российских военных баз на арктическом побережье. Телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки, предоставленные компанией-разработчиком космических технологий Maxar. На кадрах видны подземные хранилища, как делается предположение в статье, для торпеды «Посейдон» 2M39 и другого нового высокотехнологичного оружия.

Российская техника в районе Крайнего Севера включает бомбардировщики и истребители МиГ-31БМ, а также новые радиолокационные системы вблизи побережья Аляски.

К слову, наращивание мощи России сопровождалось переброской войск и военной техники НАТО и США. Например, американские стратегические бомбардировщики B-1 Lancer, передислоцированные на норвежскую авиабазу Эрланн, недавно завершили миссии в восточной части Баренцева моря. В августе прошлого года официальные лица США a признали развертывание в этом районе стелс-подводной лодки Seawolf ВМС США.

Опубликованные CNN спутниковые снимки показывают медленное и методичное укрепление аэродромов и арктических баз типа «трилистник» в нескольких местах вдоль арктического побережья России за последние пять лет.

Базы расположены на территории России. Однако официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу того, что силы и средства, размещенные на этих базах, могут быть использованы для установления фактического контроля над территориями Арктики, которые находятся за границей страны и вскоре станут свободными ото льда.

«Россия модернизирует аэродромы советских времен и радарные установки, строит новые порты и поисково-спасательные центры, а также укрепляет свой флот, состоящий из атомных и ледоколов, оснащенных конвенциональными энергетическими установками, - сказал представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл. - Москва также расширяет свою сеть береговых ракетных комплексов и зенитных ракетных систем, тем самым увеличивая свои возможности по предотвращению доступа и блокированию территорий в ключевых частях Арктики».

Кэмпбелл также отметил недавнее создание сил быстрого реагирования на двух арктических аэродромах - Рогачево и Анадырь - и тестирование аэродрома Нагурское в прошлом году.

Спутниковые снимки от 16 марта показывают истребители МиГ-31БМ в районе Нагурского. Как отмечает CNN, это первый случай, когда на Крайнем Севере зафиксирована российская авиация с малой радиолокационной заметностью.

По словам российских и западных официальных лиц, в арктическом регионе также регулярно проходят испытания высокотехнологичного оружия.

Томас Кэмпбелл напомнил, что в ноябре Россия заявила об успешном испытании противокорабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

1 апреля агентство ТАСС со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщило, что имело место еще одно успешное испытание «Циркона» с корабля «Адмирал Горшков». Все четыре ракеты успешно поразили свои цели. Еще одни испытания начнутся в мае или июне этого года.

Официальные лица США также выразили обеспокоенность стремлением Москвы взять под контроль Северный морской путь (СМП), который проходит между Норвегией и Аляской вдоль северного побережья России с выходом в Северную Атлантику. СМП потенциально вдвое сокращает время, необходимое для доставки контейнеров из Азии в Европу через Суэцкий канал.

Томас Кэмпбелл считает, что Россия стремится использовать СМП как «главный международный морской путь», но выразил озабоченность по поводу правил, которые Москва пытается ввести для судов, следующих по этому маршруту.

«Русские требуют, чтобы на любом судне, проходящем по СМП через международные воды, был российский лоцман, который вел бы это судно. Россия также пытается потребовать от иностранных судов получения разрешения перед заходом в СМП», - сказал представитель Пентагона.

В Госдепартаменте считают, что Москва заинтересована в экспорте по этому маршруту углеводородов, а также ресурсов, которые становятся доступными к добыче в результате быстрого таяния арктических льдов. По словам представителя американского ведомства, "демонстрация военной мускулатуры России на севере - ключ к пониманию ядерной стратегии Москвы". Как добавил чиновник, это может быть "попыткой навязать свою власть на более широкой территории".

«Когда русские испытывают оружие, подавляют сигналы GPS, закрывают воздушное или морское пространство для учений или осуществляют полеты бомбардировщиков над Арктикой в воздушном пространстве союзников и партнеров, они всегда пытаются послать нам сигнал», - заявили в Госдепе.

Среди этих новых видов оружия - торпеда «Посейдон» 2М39, пишет CNN. «Реальность этого оружия очевидна. Вы можете увидеть развитие торпеды, которое происходит в настоящее время.

Существует очень высокая вероятность, что «Посейдон» будет испытан, и тогда есть опасность, что он сильно загрязнит окружающую среду. Даже без боеголовки, но определенно с ядерным реактором внутри», - сказал эксперт по подводным лодкам из Jane's Fighting Ships Манаш Протим Боруа.

Боруа сомневается в том, что 2М39 сможет достичь заявленной скорости 100 узлов (более 180 км в час) с ядерным реактором мощностью 100 МВт. Он уточнил, что на такой скорости торпеду будет довольно легко обнаружить, поскольку она создаст большую акустическую сигнатуру.

«Если даже если умерить эти предположения, это все равно довольно опасно», - сообщил Боруа.

Он добавил, что строительство специальных хранилищ для «Посейдонов» в районе Оленьей Губы на Кольском полуострове должно быть завершено в следующем году. Он также выразил обеспокоенность и по поводу гиперзвуковой ракеты «Циркон». Это изделие «определенно нанесет большой ущерб, не имея даже боеголовки большой мощности».

О тактико-технических характеристиках изделия 2М39 «Посейдон» и его испытаниях ранее подробно писала «Газета.Ru».

Михаил Ходаренок