У 78 процентов призывников не нашли противопоказаний к военной службе

В Минобороны РФ сообщили, что с 15 апреля первые команды призывников начнут отправлять в Вооруженные силы. В воинские части поедут только здоровые ребята, которых предварительно обследуют врачи, в том числе обязательно протестируют на коронавирус.

Армейское командование радует, что уровень годности молодых людей к службе по состоянию здоровья в последнее время заметно вырос. По словам главного военно-врачебного эксперта Минобороны России Андрея Дацко, если в 2010-2011 годах этот показатель составлял 67,7 процента, то сейчас он достиг 78 процентов. Иными словами, только 22 призывникам из ста закрыт путь в казарму и матросский кубрик по медицинским показаниям. Еще пять-семь процентов юношей причислены к категории временно не годных к службе. После лечения большинству из них служить болезни уже не помешают.

Такое положение дел Дацко связывает, в том числе, с введением в 2014 году нового Положения о военно-врачебной экспертизе. В нем не только уточнили подходы к медобследованию призывников и более четко сформулировали критерии отбора новобранцев, но и ужесточили требования к здоровью молодых солдат. "Кроме того, появилось новое медицинское оборудование, с помощью которого специалисты могут более точно ставить правильные диагнозы. Еще 20 лет назад у нас не было таких возможностей по выявлению изменений в сердечно-сосудистой системе, как сейчас. Сегодня такие методы диагностики как МРТ, КТ используются повсеместно. Учитывая новые методы выявления патологии, меняется и расписание болезней", - объяснил эксперт.

Он добавил, что сейчас в России разрабатывают дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. Планируется, что в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра призывников на сборных пунктах. "В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят", - уверен Дацко.

Среди наиболее распространенных причин, по которым молодых людей признают ограниченно годными к военной службе, он назвал болезни костно-мышечной и нервной системы, а также заболевания системы кровообращения. В это список эксперт включил и патологию органов зрения. Ее появление Дацко напрямую связывает с чрезмерным увлечением подростков смартфонами и распространением дистанционных образовательных программ. "Зайдите в метро - все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение все больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года. Школьники постоянно находятся перед экраном", - отметил эксперт.

В перечне "служебных" противопоказаний с недавней поры появился и туберкулез. До прошлого года ребята, которые когда-то им переболели и закончили период наблюдения, подлежали призыву на военную службу с небольшими ограничениями. Но в Минобороны пришли к выводу, что даже в таком случае воинские коллективы нельзя подвергать риску. Поэтому службу в армии после перенесенного когда-либо туберкулеза признали невозможной.

Другими факторами риска являются недостаточное питание или, наоборот, слишком большой вес призывника. "Есть такое понятие в расписании болезней - недостаточное физическое развитие. Рост ниже 150 сантиметров и вес меньше 45 килограммов считается противопоказанием для прохождения службы в Вооруженных силах. Верхней границы нет, но при явно избыточном весе с большой долей вероятности будет поставлен диагноз "ожирение", а это уже ограничение в той или иной мере", - констатировал Дацко. По его наблюдениям, сегодня призывников с сильным недостатком веса очень мало. Зато появился обратный угрожающий фактор: увлечение фаст-фудом и малоподвижный образ жизни приводит многих молодых людей к ожирению.

Выясняется, что крепкое здоровье далеко не всегда является достаточным условием для службы в некоторых родах войск. Скажем, к военным летчикам, танкистам, десантникам, подводникам предъявляются особые требования по антропометрическим данным. "Парень может быть крепок и силен, как говорится, косая сажень в плечах, но в летное училище его не возьмут. Это связано с эргономикой современной техники. Он просто не сможет в полном снаряжении находиться в кабине самолета и выполнять задачи", - пояснил эксперт. В качестве примера он сослался на Воздушно-десантные войска и соединения спецназа, куда отбирают молодых людей ростом до 185 сантиметров. А в танкисты не годится призывник выше 175 сантиметров.

Справка "РГ"

Классификация годности призывников к службе по медицинским показаниям включает пять категорий. "А" - годен, "Б" - годен с незначительными ограничениями, "В" - ограниченно годен (в таком случае человека освобождают от призыва).

Есть еще категория "Г" - временно не годен, например, у призывника травма или болезнь, которые можно и нужно лечить. Наконец, "Д" - не годен. Таких молодых людей вообще снимаются с воинского учета. В этом случае речь идет, как правило, о призывниках с ограниченными возможностями здоровья и с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Юрий Гаврилов