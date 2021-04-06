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ТАСС

Ионный ветер приспособили как подъемную силу для инопланетного дрона

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Гора Шарпа на Марсе
Гора Шарпа на Марсе.
Источник изображения: techcult.ru

Такой дрон, по словам разработчиков, может летать на Марсе или Венере

ТАСС, 5 апреля. Российские ученые разработали беспилотный аппарат для исследования атмосферы Марса и Венеры. Для перемещения он использует энергию ионного ветра, рассказал ТАСС один из разработчиков, заведующий лабораторией в Институте электрофизики и электроэнергетики (ИЭЭ) РАН Игорь Ребров.

Создание дронов, которые могут исследовать атмосферу других планет и доставлять на них грузы, - одно из перспективных научных направлений. Авторы исследования разработали беспилотник, который использует для передвижения электрогидродинамический поток атмосферы планеты, также называемый ионный ветер.

"Наша технология использует направленное движение ионов слабоионизированного газа, вытягиваемых из плазмы, для формирования мощного газового потока. Благодаря прямому преобразованию электрической энергии в подъемную силу, необходимую для полета, предлагаемая система может успешно применяться для создания корректирующих атмосферных двигателей, беспилотных летательных аппаратов или бесшумных автономных самолетов с вертикальным взлетом", - рассказал ученый.

Устройство оснащено беспроводным источником питания и не требует сложной сборки. Космонавты смогут ремонтировать такой беспилотник самостоятельно, считают авторы.

"Испытания опытного образца дрона продемонстрировали, что сила используемого электрогидродинамического потока оказалась достаточной для вертикального взлета и посадки аппарата. В будущем мы планируем создать серию дронов, способных эффективно перемещаться в атмосфере Земли, Марса, Венеры на разных высотах и с разной массой полезной нагрузки", - пояснил Ребров.

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