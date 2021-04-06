Nikkei Asian (Япония): антизападное российско-китайское партнерство угрожает миру

Аналитическое азиатское издание опасается перерастания крепнущих российско-китайских отношений в полноценный военный союз. Это тем более возможно сейчас, в условиях нарастания напряженности в отношениях России и Китая с Западом. Военные учения двух стран на западе России явное тому свидетельство.

Планирующиеся совместные российско-китайские военные маневры на западе России — признак растущих военных амбиций двух держав

Отношения между Китаем и Россией вот-вот вступят в новую фазу.

Эти ближайшие соседи, которых иногда называют "партнерами по расчету", на самом деле демонстрируют признаки того, что они начинают формировать единый фронт, а их министры иностранных дел уже почти постоянно критикуют Соединенные Штаты.

Поскольку эти страны сталкиваются с санкциями со стороны США и Европы, вокруг них растут опасения того, что они могут стать более агрессивными в своем противодействии демократическому миру.

Совсем недавно министр иностранных дел Китая Ван И и его российский коллега Сергей Лавров встретились в Гуйлине, Гуанси-Чжуанский автономный район Китая, где в течение двух дней, начиная с 22 марта, оба яростно нападали на западные страны, заявляя, что США не должны создавать новые блоки для запугивания других стран.

Они также заявили, что в мире не существует единых стандартных моделей демократии и что все суверенные страны имеют право выбирать свою собственную модель.

Их встреча произошла на фоне усиления агрессивности Запада.

12 марта страны "четверки" в составе Японии, США, Австралии и Индии провели онлайн-саммит с намерением оказать сдерживающее влияние на Китай и Россию.

Пять дней спустя во время телеинтервью президент США Джо Байден заявил, что считает президента России Владимира Путина "убийцей".

18-19 марта высокопоставленные официальные лица США и Китая обменялись яростными нападками на встрече на Аляске.

И в тот же день, когда Ван И и Лавров начали свою встречу, европейские страны и США решили ввести новые санкции против Китая.

Россияне испытывают смешанные чувства к Китаю, который вслед за Советским Союзом принял коммунизм. У этих соседей были непростые отношения, по крайней мере, в период 1960-х годов, когда пограничный спор между ними перерос в военное столкновение. Однако в 1996 году, после распада Советского Союза, страны объявили о стратегическом партнерстве. В 2001 году Путин пригласил Председателя Цзян Цзэминя в Москву для подписания российско-китайского Договора о дружбе и сотрудничестве.

При этом ведущее положение России над Китаем постепенно исчезло, и стороны практически поменялись позициями в их иерархии отношений. По данным Международного валютного фонда, валовой внутренний продукт Китая в 2019 году более чем в восемь раз превышал российский.

По мере того как экономика Китая росла с головокружительной скоростью, зависимость России от своего соседа увеличивалась. В настоящее время Китай является крупнейшим потребителем российского экспорта и крупнейшим источником его импорта.

Разумеется, Россию беспокоит риск попасть под господство Китая. Администрация Путина, которая пытается воспитать в российском народе гордость за величие России, действует по принципу отказа признания и учета какого-либо влияния других стран в отношении своей внутренней политики.

Это означает, что Россия не может допустить, чтобы хоть каким-либо образом пострадали ее национальная гордость и достоинство.

Кроме того, что…

Некоторые страны Центральной Азии, которые ранее входили в состав СССР и которые Россия считает находящимися в сфере своего влияния, в настоящее время полностью попали под влияние Китая. И Китай, судя по всему, не обращая внимания на то, что этим он задел достоинство Путина, пытается сблизиться с Россией.

Китайская газета Global Times, тесно связанная с Коммунистической партией Китая, недавно опубликовала передовую статью, в которой говорилось: "Ни одна страна в регионе не может в одиночку противостоять Китаю или России, не говоря уже о борьбе против двух держав одновременно". В статье также утверждалось, что Китай и Россия могут противостоять "четверке" - новой региональной группировке QUAD. Cтатья, похоже, указывает на то, что Китай, который США считают самой большой угрозой для Запада, будет чувствовать себя в большей безопасности, если на его сторонe встанет такая крупная военная держава, как Россия.

Событие, которое произойдет позднее в этом году, может оказаться пробным камнем в определении того, будут ли Китай и Россия стремиться сформировать в недалеком будущем военный союз.

Спустя два десятилетия после подписания срок действия китайско-российского Договора о дружбе истекает в июле. Но в конце прошлого месяца министры иностранных дел Китая и России договорились о продлении и расширении пакта. Они также заявили, что лидеры стран выступят с по этому поводу с совместным заявлением.

Одним из ключевых моментов будет то, как Председатель КНР Си Цзиньпин на этот раз охарактеризует отношения между странами, которые на торжественной церемонии в связи с 15-летней годовщиной он не называл ни союзническими, ни спорными.

Еще одним таким моментом будет крупное военное учение осенью, мероприятие, которое Россия проводит в разных военных округах каждый год. Народно-освободительная армия Китая впервые присоединилась к учениям в 2018 году, которые проводились в восточном регионе, относительно близком к Китаю.

С тех пор Китай приглашают к участию каждый год. В этом году учения пройдут в западном районе недалеко от Европы. Если Китай примет в них участие, это, несомненно, вызовет раздражение в Европе и продемонстрирует, что Китай и Россия резко укрепляют военные связи.

Китай и Россия начали называть демократии западного типа "Западом" - Xifang по-китайски - в себя позиционируют сейчас в качестве антизападного лагеря. Если эти "партнеры по расчету" пойдут на военный союз, то конфронтация между Востоком и Западом может еще больше углубиться.

Отвечая на вопрос о возможном военном союзе с Китаем, Путин в октябре сказал: "Теоретически это вполне возможно".

Он действительно имел в виду такую возможность?

Россия - жесткий и опытный переговорщик. Она использует любую возможность для улучшения отношений с Западом посредством диалога, используя в качестве разменных монет такие вопросы, как контроль над ядерными вооружениями, борьбу с терроризмом, энергетику, технологии и ситуацию на Ближнем Востоке. Медовый месяц с Китаем можно рассматривать как знак того, что Москва готова вступить в новый раунд диалога с Западом.

Тем не менее, главным приоритетом администрации Путина остается сохранение его политической власти, поскольку она борется со стагнацией в экономике и растущим недовольством народа. Это увеличивает вероятность того, что Россия перейдет красную линию и все же заключит союз с Китаем. Такой шаг будет тем более вероятным, если Москва почувствует, что Запад ее игнорирует или оказывает на нее слишком сильное давление.

Ко Сакаи (Ko Sakai)