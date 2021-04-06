Войти
ТАСС

Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа

804
1
0
Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Изменения направлены на устранение имеющейся неопределенности между положениями закона "О гособоронзаказе" при их применении органами внешней разведки РФ, ФСБ и госкорпорацией "Росатом"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий требования к банковскому сопровождению и госконтролю контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки РФ, органов Федеральной службы безопасности и госкорпорации "Росатом" в части их специфической деятельности. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Изменения направлены на устранение имеющейся неопределенности между положениями закона "О гособоронзаказе" при их применении органами внешней разведки РФ, органами ФСБ и госкорпорацией "Росатом". Согласно нормам закона об оборонном заказе, эти структуры освобождены от обязанности осуществлять расчеты по госконтракту только с использованием отдельных счетов, открытых в уполномоченном банке, и, следовательно, на них не распространяется банковское сопровождение.

При этом действовавшее до последнего времени законодательство не устанавливало для органов внешней разведки РФ, органов ФСБ и Росатома режим расчетов с казначейским сопровождением по гособоронзаказу. В то же время, согласно другим действующим нормам, на них распространяется банковское сопровождение, поскольку не осуществляется казначейское сопровождение.

Принятый закон позволит устранить эту коллизию, а также предотвратить расширение круга лиц, допущенных к ознакомлению с информацией о средствах, используемых органами разведки и безопасности, а также продукции ядерного назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
Похожие новости
18.06.2020
"Росатом" в 2020 году нарастит объемы ввода объектов по гособоронзаказу
08.06.2020
Показательный урок
07.02.2020
Малой мощностью. Почему Россию тревожат новые американские ядерные боеголовки
25.12.2019
"Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ 2019 года
26.11.2018
Гособоронзаказ-2018 выполнен в "Росатоме" на 100 процентов
29.02.2012
Оборонный разговор на земле святынь
1 комментарий
№1
Удалено / Спам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 20:53
  • 2
Оптико-электронный нейтрализатор "Сосна" привёз "Швабе" на выставку в Узбекистане
  • 06.04 19:37
  • 3
Срок службы МБР УР-100Н УТТХ может быть продлен на три года
  • 06.04 18:45
  • 41
Прислали СУшки: модернизированный бомбардировщик поступил в войска
  • 06.04 18:22
  • 8
Киев готов воевать за российский газ
  • 06.04 18:11
  • 1
Байдена предупредили о «космической ловушке» России и Китая
  • 06.04 16:46
  • 1
Батальон морской пехоты Черноморского флота получил 40 новых БТР-82А
  • 06.04 16:44
  • 1
Модернизированный фрегат ТОФ "Маршал Шапошников" провел артиллерийские стрельбы в Японском море
  • 06.04 16:09
  • 6
Rolls-Royce приступил к созданию самого большого авиадвигателя в мире
  • 06.04 16:00
  • 4
The National Interest (США): пять систем вооружений, с помощью которых Россия может разгромить Украину в войне
  • 06.04 15:03
  • 7
Корреспондент (Украина): США обещают поддержку Украине при эскалации на Донбассе
  • 06.04 10:41
  • 1
Первая совместная с авиацией тренировка парада прошла в Подмосковье
  • 06.04 10:38
  • 1
Путин подписал закон об уточнении порядка банковского сопровождения гособоронзаказа
  • 06.04 10:34
  • 1
Старая метла: гонка вооружений в США продолжится
  • 06.04 10:19
  • 1
Фактически банкрот: украинские танкостроители остались без зарплат
  • 06.04 08:10
  • 16
За «Терминатором» придет «Армата»