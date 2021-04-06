Путин подписал закон о госзащите силовиков

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки - участников спецопераций и сотрудников Росгвардии.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов".

Документ расширяет круг лиц, подлежащих госзащите в соответствии с указанным федеральным законом: к ним будут относиться федеральные государственные гражданские служащие Вооруженных сил РФ, принимавшие непосредственное участие в борьбе с терроризмом, федеральные государственные гражданские служащие органов внешней разведки России - участники специальных операций.

Также уточняется, что госзащите подлежат и сотрудники войск национальной гвардии РФ, которые принимают участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.