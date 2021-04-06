Новый боевой модуль БТР-БМ представили на полигоне в Подмосковье

На полигоне в Кубинке в конце минувшей недели был представлен дистанционно управляемый боевой модуль БТР-БМ, установленный на шасси бронетранспортера БТР-82.

На показе изделия "Военно-промышленной компании" и "Оружейных мастерских" присутствовал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Об особенностях новинки рассказывали руководители разработчиков Александр Красовицкий и Дмитрий Галкин, сообщает пресс-служба "ВПК".

Затем состоялись стрельбы из 30-мм автоматической пушки и спаренного с ней 7,62-мм пулемета. Огонь велся на ходу и с остановок, по различным целям, в том числе движущимся, на дистанциях до 1500 метров. Все объекты были успешно поражены, а создатели получили высокие оценки заместителя министра обороны.

Александр Красовицкий отметил, что их детище выгодно отличается от существующих аналогов. Например, у модуля большие углы наведения в вертикальной плоскости, боекомплект можно пополнять не выходя из БТР, в аварийном режиме можно работать при полном отключении электропитания.

Ранее сообщалось, что БТР-БМ имеет современную систему управления огнем, позволяющую боевой машине уверенно действовать в любое время суток, а противотанковые возможности значительно усилены внедрением управляемого ракетного вооружения.

Алексей Брусилов