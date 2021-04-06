Маск рекомендовал Роскосмосу стремиться к многоразовому использованию космической техники

Такой комментарий он разместил под изображением концептуальной модели российской ракеты на метановых двигателях "Амур"

ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск посоветовал своим российским коллегам стремиться к достижению полного многоразового использования ракетной техники при осуществлении космических запусков. Об этом он написал в своем послании в Twitter, размещенном под изображением концептуальной модели российской ракеты на метановых двигателях "Амур" - новой разработке, которая придет на смену семейству "Союз-2". На изображении также представлена схема посадки первой ступени ракеты.

"Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной [возможности] многоразового использования", - написал Маск в своем твите.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил в субботу в программе "Большой космос" на канале "Роскосмос-ТВ", что этап эскизного проектирования ракеты "Амур" закончится в сентябре. "Осенью мы будем понимать облик носителя, облик наземной инфраструктуры. Она опять-таки у нас планируется облегченной, простой, надежной и, не скажу дешевой, но экономически оправданной, экономически эффективной", - сказал он.

По сути, "Амур" станет наследником ракеты "Союз", отметил Блошенко. "Она порядка 12 тонн в варианте одноразового запуска и 10,5 тонны в многоразовом варианте, со спасением первой ступени на низкую орбиту", - уточнил Блошенко.

Ранее сообщалось, что ежегодно к 2030 году ожидается не менее 13-14 пусков перспективной ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью. Ракета будет способна выводить на низкую околоземную орбиту до 10,5 тонны полезного груза против 8,5 у ракет серии "Союз-2".